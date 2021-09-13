Elazığ'da iki farklı okuldaki iki sınıfta eğitime ara verildi
Elazığ'da, iki ortaokulda bulunan iki farklı sınıfta, öğrencilerde korona virüse rastlanmasından dolayı eğitime ara verildi. Bu sınıftaki öğrencilerin karantinaya alındığı öğrenildi.
|13 Eylül 2021 16:45
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Elazığ'da Fırat Ortaokulu ve Elazığ Ortaokulunda bulunan iki farklı sınıfta, öğrencilerde korona virüs olduğu tespit edilmesinin ardından eğitime ara verildi. Sınıflardaki öğrenciler 14 gün boyunca karantina altına alınırken, derslerine uzaktan eğitim ile devam edecekleri öğrenildi. Okullar yüz yüze eğitime devam ederken, Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelindeki okullarda denetim ve gözetimin arttırıldığını açıkladı.
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