Mahkeme, Maarif Müfettişlerinin yetkisini sordu
İstanbul İdare Mahkemesi, açılan bir davada davacının iddialarını ciddi bularak, İstanbul Valiliğinden soruşturmayı yapan maarif müfettişlerinin yetkisinin olup olmadığını sordu
|13 Eylül 2021 16:50
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Ankara Bölge İdare Mahkemesince, 2017 yılında yapılan Bakanlık Maarif Müfettişliği alımında, mülakat sınav usul ve esaslarının yer aldığı kılavuzun iptali sonrasında, kadro yetersizliği nedeniyle yapılamayan atamaların iptaline karar verilmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bu kararı uygulamamaktadır.
İstanbul İdare Mahkemesi ise, bir ortaokul müdürüyle ilgili soruşturmada, davacının iddialarını yerinde bularak, İstanbul Valiliğinden, soruşturmayı yapan maarif müfettişlerinin yetkisinin olup olmadığını sormuştur.
İşte o mahkeme kararı
Maarif müfetişi atamalarının iptaline dair Bölge İdare Mahkemesi kararı ise şu şekilde
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