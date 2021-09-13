Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattındaki bazı duraklara sefer yapılmadı
Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle bir süre bazı duraklara sefer yapılamaması vatandaşların tepkisine neden oldu.
|13 Eylül 2021 16:52
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T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Mescid-i Selam ile Rami durakları arasında yapılmaya başlandı.
Tramvayın Topkapı, Edirnekapı ve Topçular başta olmak üzere 7 durağa uğramaması ve bazı duraklara gidip tekrar geri gitmesi, yolcuların şikayetine yol açtı.
Rami durağına kadar gidip durakta inmeden tekrar geri Uluyol/Bereç durağına gelen vatandaşlar, burada vatmana ve güvenlik personeline tepki gösterdi.
Cep telefonlarıyla da ALO 153 Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, şikayetlerini dile getirdi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü duyuruldu.
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