Sinop Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim ertelendi
|13 Eylül 2021 17:18
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Sinop Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pandemi koşullarında öğrencilerimizin yaşadıkları şehirlerden Sinop'a ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde yapabilmeleri ve barınma koşullarını rahatça oluşturabilmeleri için Üniversitemiz tarafından önlisans/lisans/lisansüstü programlarında 20 Eylül 2021 olarak ilan edilen 2021-2022 akademik yılı başlama tarihi, bir hafta ertelenerek 27 Eylül 2021 olarak değiştirilmiştir.
Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçemizde ise KYK yurtlarının bir müddet daha öğrenci barındıramayacak durumda olması sebebiyle, Ayancık Meslek Yüksekokulundaki bütün programlarda eğitim öğretimin 27 Eylül-29 Ekim 2021 tarihleri arasında hibrit şeklinde; 01 Kasım 2021 tarihinden itibaren ise daha önceden uzaktan öğretim yoluyla verilmesine karar verilen dersler dışındaki derslerin yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir."
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