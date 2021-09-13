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12 yıl önce dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ'da bıçaklandı

Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, kamp yaptığı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dişini fırçalarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Turist Shogan Kameda, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.
13 Eylül 2021 17:21
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12 yıl önce dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ'da bıçaklandı

Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı Shogan Kameda (45), dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, Muş'tan sonraki durağı Elazığ oldu. Burada Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, iddiasına göre dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kameda, yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamp yaptığı yerde dişini fırçalarken bıçaklanmış

Hastane odasında tedavisi devam eden Kameda, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp yaptığı yerde dişlerini fırçalarken bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi. Japonya'dan dünya turuna çıktığını kaydeden Kameda, "İlk başlarda yürüyordum. Malezya, Çin gibi yerleri yürüyerek gezdim. Çin'de bir kız arkadaşım bana bisiklet hediye etti. Sonra Çin'den bisiklet ile dolaşmaya başladım. Ben sadece diş fırçalıyordum. Neden bana kızdı, bıçakladı bilmiyorum. 10 aydır bisikletim ile Türkiye'deyim. En son Elazığ'a geldim. Elazığ Hazar Gölü yakınlarında bıçaklandım. Kavga etmedik, aniden beni bıçakladı. Ben dışarıda dişlerimi fırçalarken ve çamaşırlarımı yıkarken Türkler bana kızıyordu galiba, Türkiye ve Japonya kültürü farklı, çok farklıyız. Ben dişlerimi fırçalıyordum ne için bıçaklandım bilmiyorum. Buradan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Türkiye için seyahatim bitti. Bacağım çok ağrıyor. 12 senedir tüm dünyayı parasız dolaşıyorum. Genellikle çadırda kalıyorum bazen arkadaşımın evinde kalıyordum ama genelde çadırda yaşıyorum" dedi.

Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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