Sayıştay Başkanı, TBMM Başkanı'na 2020 Denetim Raporları'nı sundu
Sayıştay Başkanı Metin Yener, 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporları'nı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.
|13 Eylül 2021 18:04
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