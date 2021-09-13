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Sayıştay Başkanı, TBMM Başkanı'na 2020 Denetim Raporları'nı sundu

Sayıştay Başkanı Metin Yener, 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporları'nı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.
13 Eylül 2021 18:04
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Sayıştay Başkanı, TBMM Başkanı'na 2020 Denetim Raporları'nı sundu

TBMM Başkanı Şentop, Yener'i makamında kabul etti.

Görüşmede Sayıştay Başkanı Yener, Şentop'a 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporları'nı sundu.
Anadolu Ajansı
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