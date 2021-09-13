FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası verildi
|13 Eylül 2021 18:09
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Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık O.D. ve avukatı katıldı.
Sanık O.D, savunmasında, etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirtti.
Yargılama aşamasındaki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen O.D. "Etkin pişmanlık ifadem ve iradem geçerlidir. Tüm bildiklerimi emniyet ve mahkeme aşamasında ayrıntılı bir şekilde anlattım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ayrıntılı beyan ve teşhislerde bulunmasını dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği O.D'nin cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 güne indirerek mevcut halinin devamına karar verdi.
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