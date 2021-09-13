Koronadan ölen ebenin eşi: Oğlumuza bir şey olur endişesiyle aşı olmadı

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan ve ikinci çocuğuna 35 haftalık hamile olan Duygu Ömrüuzun, doğum iznine ayrılarak geldiği Ankara'daki ailesinin yanında koronavirüse yakalandı. 24 Ağustos'ta Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ömrüuzun'un, 26 Ağustos'ta bebeği sezaryenle alınarak kuvöze konuldu. Daha sonra yoğun bakımda durumu ağırlaşan Duygu Ömrüuzun, hayatını kaybetti. Ömrüuzun'un cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi. Annesinin isteği üzerine Göktuğ adı verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'BEBEĞE BİR ŞEY OLUR KORKUSU VARDI'

Duygu Ömrüuzun'un 3 yıllık eşi sağlık görevlisi Muhammed Ömrüuzun, konuştu. Muhammed Ömrüuzun, eşinin ocak ayında hamile olduğunu öğrendiğini belirterek, "Eşim hamile olduğunu öğrendikten sonra aşı yaptırmadı. 'Bebeğe bir şey olur' korkusu onu çok endişelendiriyordu. Hep oğlumuzu düşündü. Ben aşılarımı yaptırdım. Hastanede çok iyi korunuyordu ve hiçbir şekilde virüse yakalanmadı. Ankara'da kovide yakalanmış. Evde kimse kovid değil. Kalabalık ortamdan aldığını düşünüyoruz virüsü" dedi.

'HAYALİ OĞLUMUZU KUCAĞINA ALMAKTI'

Durumu öğrenince kendisinin de Ankara'ya geldiğini anlatan Muhammed Ömrüuzun, "Doğumdan sonra da bilinci yerindeydi. Hep iyileşip oğlumuzu kucağına almayı bekliyordu. Durumu ağırlaşınca eşim entübe oldu. Daha sonra bir enfeksiyon oluştu vücudunda. Oğlumuzu sadece doğum sonrasında 4- 5 saniye görebildi. Hayali oğlumuzu kucağına almaktı. Ama hiç alamadı. Kovid olduğu için kucağına verilmedi bebeğimiz. Erkek çocuğumuz olacağını öğrendiğimizde adının Göktuğ olmasına karar vermişti. Hep oğlumuzu soruyordu. 'Oğlum iyi mi, Göktuğ nasıl' diyordu. Entübe edildikten sonra bitkin düşmüştü. O da yorulmuştu" diye konuştu.

'RÜYAMDA OĞLUMUZU KUCAĞIMA ALMIŞTIM'

Muhammed Ömrüuzun, 2 yaşındaki kızı Almila'nın sürekli annesini sorduğunu anlatarak, "Etrafına neşe saçmayı seven biriydi eşim. Eşim yoğun bakımdayken oğlumuzun resimlerini gösteriyordum. 'Göktuğum' diye seviyordu fotoğraflarına bakıp. Bir gün rüya görmüş; 'rüyamda oğlumuzu kucağıma almıştım. İyileşip oğlumla birlikte sizin yanınıza eve geliyordum' dedi. Eşim yoğun bakımdayken bile bana moral veriyordu. Ben de ona 'sabret iyi olacaksın' diyordum. Bana 'bitecek, atlatacağız' diyordu. Oğlumun durumu iyi şu anda, kuvözde. Eşim oğlumuza bir şey olur endişesiyle aşı olmadı. Hep oğlumuzu düşündü" dedi.

MEZARI BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Hamile ebe Duygu Ömrüuzun'un mezarını ziyaret eden yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ömrüuzun'un dedesi Hilmi Cankeş (75) "Duygu'm bu sana üçüncü gelişim. Annen, baban herkes bana 'selamlarımızı ilet' dediler. Ben de iletiyorum, Allah kabul etsin. Yatağın cennet olsun. Yavrum senin yerin değildi, burası. Duygu benim birinci torunum. Duygu, üniversiteyi Tokat'ta okudu, bitirdi. Gümüşhane'de ebe hemşire olarak göreve başladı. İkinci hamileliğine kaldı. Aşısını yaptırmamış, Şehir Hastanesi'nde şehit oldu" diye konuştu.

'YAKTI, YIKTI BİZİ'

Duygu Ömrüuzun'un babaannesi Nurdagül Cankeş de (74), "Kıyamayarak toprağa attık kuzumu. 3 sene oldu evleneli daha. Birbirlerine doyamadılar. Kuzumu, yavrumu gencecik verdik. İki çocuğunu koydu gitti. Kaçırdım, uçurdum yavrumu. Kıyamadım onu vermeye topraklara, ben burada dururken onu aldı. Yaktı, yıktı bizi gitti kuzum" diyerek gözyaşı döktü.

'HERKES MUHAKKAK AŞI OLSUN'

Yeşilkaya Mahallesi Muhtarı ve Ömrüuzun'un akrabası Gürcan Şahin (54), herkesin mutlaka aşı olması gerektiğini belirterek "Tüm vatandaşlar aşılarını muhakkak olsun. Bizim ciğerimiz yandı. Sizler aşınızı olun, ciğeriniz yanmasın. Sağlık Bakanımız devamlı yalvarıyor. Babası oğluna yalvarmıyor. Sağlık Bakanımız 'aşınızı olun' diyerek bizlere yalvarıyor. Fakat bizim vatandaşlarımız çok duyarsız kalıyor. Sonra da başımıza işte böyle üzüntü hadiseler geliyor" diye konuştu.