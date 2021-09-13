Bakan Kurum: 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlandı

Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde koordinasyon toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, afet bölgesinde selin izlerinin hızlı şekilde silinmesi için yoğun çaba sarf edildiğini belirtti.

Tek amaçlarının vatandaşın duasını almak olduğunu ifade eden Kurum, "Bizim hayalimiz inşallah bir yıl sonra bütün afet bölgelerinde gerek Antalya'mızda gerek Rize'mizde, Elazığ'da, Malatya'da olduğu gibi Kastamonu'muzda, Sinop'umuzda, Bartın'ımızda hızlı bir şekilde bir yıl sonra vatandaşımızın o yeni konutlarda oturduğunu, yeni iş yerlerinde ticari faaliyetlerine devam ettiğini, meydanında gençlerimizin gülerek, koşarak vakit geçirdiği günleri hayal ediyoruz ve bu hayalle çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Kastamonu'da 872 konut ve 40 köy evinin, Sinop'ta 80 konut, 110 köy evinin, Bartın'da 20 köy evinin inşasını başlattıklarını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda. Sanayi sitelerimize ilişkin de yine Bozkurt'ta ve Abana'da ihalemizi gerçekleştirdik. İnşallah Ayancık'taki sanayi sitemizin de hızlı bir şekilde inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Bu zorluktan milletimizin desteğiyle çıktık. İnşallah hep birlikte bu zorlukların üstesinden geleceğiz diyorum. Ben hayatını kaybeden 82 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

- "Taşkın riski altında olan binaların tespitlerini yaptık"

Bir gazetecinin, dere güzergahları ile ilgili Bakanlığın bir çalışmasının olup olmayacağı yönündeki sorusu üzerine Kurum, şunları dile getirdi:

"Tüm dünya iklim değişikliğiyle mücadele ediyor. Bugün baktığınızda depremin, selin, yaşamış olduğumuz afetlerin nedenleri, yine Marmara'da yaşadığımız müsilaj problemine baktığımızda iklim değişikliğinin etkilerini net bir şekilde görmekteyiz. İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek amacıyla Rize'de 2018'de yaşanan sel sonrası Bakanlık olarak Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planı hazırladık. Yedi bölgemizdeki, yedi bölge dışında da 30 büyükşehirde yerel eylem planlarını hazırladık ve bu çerçevede çalışmalarımızı başlattık. Karadeniz'de de gerek Afet İşleri Başkanlığımız, gerek DSİ Genel Müdürlüğümüz, gerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ile birlikte dere güzergahı üzerinde kalan, taşkın riski altında olan binaların tespitlerini yaptık ve bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz."

"Rize'de yaşanan sel felaketi sonrasında 650 bağımsız birimden oluşan konutlarımızın yapım sürecini başlattık." diyen Kurum, aynı şekilde Bozkurt'ta da bu çalışmayı yürüttüklerini vurguladı.

Kurum, şunları dile getirdi:

"Amacımız bütün illerimizde sel öncesi ki biz her afetten sonra ilgili bakanlıklarımızla bir araya gelerek bu afetten almamız gereken dersler nelerdir, afet öncesinde, afet esnasında ve sonrasında yapılması gereken işlere ilişkin de istişarelerimizi yapıyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da Kabine'de hep birlikte tüm bakan arkadaşlarımla birlikte arz ettik. Bu çerçevede atılacak adımları hep birlikte yürütmenin gayreti içindeyiz. Gerek erken uyarı sistemleri, gerek taşkın riski altındaki alanların boşaltılma süreci, gerek buraya yapılacak altyapının, yolların yapılma sürecindeki açık kanallarla yolların yapılması, obuz, derecik dediğimiz derelerin birleştirilerek derelere bağlanması, dere güzergahı üzerindeki ağaçların kaldırılması gibi birçok tedbiri içeren, buradaki imar hareketlerinden tutun da mevcuttaki durumu esas alıp tüm iş ve işlemleri inşallah bir eylem planı çerçevesinde hayata geçiriyoruz, geçirmeye de devam edeceğiz."

Tüm dünyada deniz suyu sıcaklığının 1,5 derece arttığına dikkati çeken Bakan Kurum, "Bunun daha fazla artmaması için eylem planları açıklanıyor ki biz bu konuda gerek iklim kanunu hazırlık çalışmalarımız gerek eylem planlarımızla birlikte birçok adımı attık, atmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.