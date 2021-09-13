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Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı 13 Eylül 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
13 Eylül 2021 19:17
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Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı 13 Eylül 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı.
Memurlar.Net
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