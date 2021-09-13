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Ticari taksinin çarptığı polis memuru yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çalıştığı kuruma giderken yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen polise ticari taksi çarptı.
13 Eylül 2021 19:04
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Ticari taksinin çarptığı polis memuru yaralandı

Ayağından yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, mesai arkadaşları da yaralı polisi yalnız bırakmadı.

Kaza, Menteşe ilçesi Özer Türk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı kuruma yürüyerek giden polis memuruna yaya geçidinden geçmek istediği sırada 48 T 0039 plakalı ticari taksi çarptı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da desteği ile ayağından yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, yaralı polisi mesai arkadaşları yalnız bırakmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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