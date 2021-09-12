Yeni e ticaret firması ipsizcambaz.com BestStartup.Asia'nın dikkatini çekti

Güncel yazılım teknolojisiyle geliştirilen ve alıcı ve satıcılara çoklu Pazaryeri fırsatı yeni e-ticaret platformu ipsizcambaz.com , ünlü BestStartup.Asia'nın dikkatini çekti.

Türkiye'de e ticaretin yeni pazaryeri ipsizcambaz.com, Londra merkezli BestStartup.Asia tarafından Elektronik ticaret ve Tüketim Malları Startup'ları kategorisinde Orta Asya-Türkiye bölgesinde ilk 60 içerisinde yerini aldı. Pazaryeri olarak iki firmadan biri oldu.

BestStartup.Asia, Londra merkezli bir medya şirketi olan Fupping LTD tarafından yönetiliyor. Çıkış yapan firmaları dikkatle takip eden kuruluş, Asya kıtasındaki ticari gelişmeleri Asya'yı 5 farklı bölgede kategorize ederek takip ediyor. Türkiye, aralarında Orta Asya ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerinin yer aldığı "western asia" katogorisinde yer alırken, Türkiye'deki yeni startup firmaları aralarında körfez ülkelerinin yüklü sermaye destekli teknoloji firmalarıyla yarışıyor.

Bu yarışta özgün yazılımı ve hem satıcılara hem de alıcılara "çoklu Pazaryeri" fırsatı sunmasıyla dikkatleri üzerine çeken e ticaret platformu ipsizcambaz.com , BestStartup.Asia'dan da övgü alan şirketler arasına girdi.

Küresel sahnede en büyük Asya şirketlerini, işletmelerini ve yeniliklerini tanıtan BestStartup.Asia, Ankara Hacettepe Teknokent yerleşkesindeki girişimci ekibin çalışmaları ile kurulan e-ticaret sitesi ipsizcambaz.com 'u ilk 60 arasında gösterdi.

Yeni e-ticaret platformu ipsizcambaz.com , hem kurumsal markaları hem de bireysel üreticileri tüketicilerle bir araya getiriyor.

Pandemi ve karantina kavramlarının dünyayı etkisi altına aldığı bugünlerde hızlı büyüyen e-ticaret sektöründe yeni atılımlarla adından söz ettiren ipsizcambaz.com , e-ticaret yapmak isteyen herkese yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Hem kurumsal markaları hem de bireysel üreticileri tüketicilerle buluşturan ipsizcambaz.com , ikinci el eşya ticaretinde de öne çıkmayı planlıyor.

- KURUMSAL MARKALAR, BİREYSEL ÜRÜNLER VE İKİNCİ EL EŞYA BİRARADA

Hacettepe Teknokent'te yerli sermaye ile oluşturulan ipsizcambaz.com 'un alışveriş modelinin 'Çarşı, Hal ve Pazar' olarak üç farklı platformu bir araya getirmesi dikkati çekiyor.

'Çarşı', üretimi veya ticareti yapılan tüm ürünlerin; ilk kullanıcıları ile yani kurumsal mağazaları, alıcıları ile buluştuğu yer olarak belirlenirken, 'Hal', ürünlerin toptan olarak uygun fiyata çoklu satışının yapıldığı, alıcıların birebir satıcıya ulaşarak teklif verebildiği platform ve 'Pazar' da kurumsal mağazalarla beraber bireysel satıcıların da kendilerine yer bulabildiği ve ikinci el ürünlerin güvenle alım satımının yapılabildiği yer olarak lanse ediliyor.

Bu özelliklerinin yanı sıra düşük komisyon imkanları sunan ipsizcambaz.com 'un piyasa şartlarını yakından takip eden yapısıyla Türkiye pazarında tedarikçilerine hareketliliği sağlayacak bir alternatif olarak ön plana çıkacağı belirtiliyor. İster kurumsal ister bireysel yapıda satış yapmak isteyen herkese tüm imkanlar ücretsiz sunulurken, sınırsız mağaza açabilme ve hepsini tek hesaptan yönetebilme imkanı da bulunuyor.

Sektör standartlarını yakalayan yeni platform, tüm tedarikçilerin kullanabileceği entegrasyon sistemlerinin yanında entegrasyonu olmayanların da kullanabileceği toplu ve kolay ürün yükleme yapısı sayesinde kullanıcı dostu olmayı garantiliyor. Aynı zamanda en iyi sonuçlar için geliştirilmiş site içi arama motoru ile satın alma da hızlandırıldı.

Tüm Türkiye ve KKTC'ye anlaşmalı kargo firmalarıyla uygun fiyatlı ürün gönderebilen ipsizcambaz.com 'un satıcılarının global pazara açılabilmeleri için gerekli çalışmaları da sürdürdüğü kaydedildi.

CAZİP KOMİSYON ORANLARI

Rakiplerine oranla düşük komisyon ücretleriyle firmaların da beğenisini alan ipsizcambaz.com , modern kullanışlı ara yüzü ile en uygun ve pratik pazar yerlerinin başında geliyor.

ipsizcambaz.com 'da en çok satan ürünler, kampanyalar, haftanın indirimlerinin yanı sıra platform üzerinden nasıl satış yapılabileceği basit ve kolay, anlaşılabilir bilgilendirmelerle öğrenilebiliyor.

İpsizcambaz'a 7 farklı şekilde ürünler yüklenirken, entegrasyon sistemi ile ürünlerin yüklenmesi de daha basit bir hale geliyor.

Satıcılar, entegrasyon sistemi sayesinde mağazalarına özel kayıtlı ürün şablonları oluşturarak ürünleri toplu bir şekilde yükleyebiliyor.

Satıcılar, "Çarşı" ve "Pazar" gibi özel platformlarda tek bir ürün ekleme paneli üzerinden ürün ekleyebiliyor. Ürünler, İpsizcambaz'a yüklendikten sonra ürünlerle ilgili istatistiksel verilere, iş ortaklarına, teslimat şablonlarına, ürünleri öne çıkarmak için gerekli tüyolara ulaşabilmek mümkün oluyor.

MAĞAZA SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ REKLAM FIRSATI

İpsizcambaz, ürünlerini müşterileri ile buluşturmak isteyen mağaza sahiplerine ücretsiz reklam olanağı sunarak iş birliği imkanı tanıyor. Mağaza sahiplerini ürünleri ipsizcambaz.com üzerinden satışa sunmasının yanında aynı zamanda ücretsiz reklam iş birliği ile ürünlerini müşterilerine kolayca ulaştırabiliyor.

İşletmeler İpsizcambaz üzerinden mağaza açıp satış yapabilirken, ortak reklam iş birliği kampanyasından yaralanarak daha fazla müşteriye ulaşabiliyorlar.