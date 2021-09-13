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1071 yatak kapasiteli hastane inşaatı hızla yükseliyor

Sivas'ta, geçen yıl yapımına başlanan, 15 bloktan oluşan 1071 yatak kapasiteli Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaatındaki çalışmaların devam ettiği bildirildi.
13 Eylül 2021 19:15
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1071 yatak kapasiteli hastane inşaatı hızla yükseliyor

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız yapımı devam eden hastane binasının inşaat alanını gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, sağlığa yapılan yatırımların salgın döneminde önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Rektörlüğümüzün çalışmasıyla Sivas'ımız çok değerli bir eser kazanacak. Sivas'ta bu konuya destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ekinci ise yapımına geçen yıl başlanan hastane inşaatının hızla yükseldiğini aktardı.

Hizmetin Sivas'a hayırlı olmasını dileyen Ekinci, "Burada projeden yapım aşamasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Sivas'ımız yeni, modern, bölgesinde güç olacak bir hastaneye kavuşacak. Sivas'ımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Rektör Yıldız da üniversite kampüsü içerisindeki hastane için Mayıs 2020'de ihale yapıldığını, temmuz ayında da yüklenici firma ile imzaların atıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Toplam 15 bloktan oluşan hastanemizin 2 bloku kalmıştı, onların da temeli atıldı. İnşallah yıl sonuna kadar da kaba inşaatının çoğu bitmiş olacak. Kış döneminde de çalışmalar içeride devam edecek. Yüklenici firma ile de sürekli irtibat halindeyiz. Şu anda herhangi bir sorunumuz yok."
Anadolu Ajansı
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