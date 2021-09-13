1071 yatak kapasiteli hastane inşaatı hızla yükseliyor
|13 Eylül 2021 19:15
|+Aa- Yazdır
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız yapımı devam eden hastane binasının inşaat alanını gezdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, sağlığa yapılan yatırımların salgın döneminde önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Rektörlüğümüzün çalışmasıyla Sivas'ımız çok değerli bir eser kazanacak. Sivas'ta bu konuya destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Milletvekili Ekinci ise yapımına geçen yıl başlanan hastane inşaatının hızla yükseldiğini aktardı.
Hizmetin Sivas'a hayırlı olmasını dileyen Ekinci, "Burada projeden yapım aşamasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Sivas'ımız yeni, modern, bölgesinde güç olacak bir hastaneye kavuşacak. Sivas'ımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Rektör Yıldız da üniversite kampüsü içerisindeki hastane için Mayıs 2020'de ihale yapıldığını, temmuz ayında da yüklenici firma ile imzaların atıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Toplam 15 bloktan oluşan hastanemizin 2 bloku kalmıştı, onların da temeli atıldı. İnşallah yıl sonuna kadar da kaba inşaatının çoğu bitmiş olacak. Kış döneminde de çalışmalar içeride devam edecek. Yüklenici firma ile de sürekli irtibat halindeyiz. Şu anda herhangi bir sorunumuz yok."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Okulun kalorifer kazanını ihalesiz satan 2 memura soruşturma
13 Eylül 2021 19:22
|TOKİ'den İmamoğlu'nun 'TOKİ şov yapıyor' açıklamalarına yanıt
13 Eylül 2021 17:39
|Riskli gruptaki ailenin gezintisi pahalıya patladı: 8 bin lira ceza
13 Eylül 2021 17:31
|Elazığ'da iki farklı okuldaki iki sınıfta eğitime ara verildi
13 Eylül 2021 16:45
|Bakanlıktan 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi
13 Eylül 2021 16:29
|Kaçak avlanmada kullanılan araçlara el konuluyor
13 Eylül 2021 15:05
|Belediye başkanın ailesiyle ortak olduğu otelin kaçak eklentilerine inceleme
13 Eylül 2021 14:16
|Öğrenciler ve üniversite personeli aşı olarak eğitime başladı
13 Eylül 2021 13:30
|Bakanlık 9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde denetleme yapacak
13 Eylül 2021 12:00
|Bakan Yanık, Keşan'daki 'Motivasyon Kampı'nda gençlerle bir araya geldi
13 Eylül 2021 11:18