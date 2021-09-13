Okulun kalorifer kazanını ihalesiz satan 2 memura soruşturma
Tunceli'de tadilatta olan okulun kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları iddia edilen iki kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
|13 Eylül 2021 19:22
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Valilikten yapılan açıklamada, bazı haber organları ve sosyal medyada Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli iki kamu personelinin tadilatta olan okulun kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.
Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereğinin hasıl olduğu kaydedilen açıklamada, "Bahsi geçen iddia hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma geçtiğimiz ay başlatılmış olup halihazırda devam etmektedir. Soruşturma neticesinde gerekli işlem tesis edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyulur." ifadelerine yer verildi.
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