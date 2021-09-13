1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı, taburcu oldu

Denizli'deki orman yangınını söndürme çalışmalarında alevlerin arasında kalan ve vücudunun yüzde 40'ı yanan orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş (50), Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yanık merkezinde 6 ameliyat geçirdi, 43 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Taburcu olan Kozakbaş, zor bir dönem geçirdiğini ancak şu anda çok iyi olduğunu söyledi.
13 Eylül 2021 19:39
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Buldan ilçesinin kırsal Yayla Mahallesi'nde, 2 Ağustos'ta çıkan orman yangını, 12 saatte güçlükle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan 30 yıllık orman muhafaza memuru, evli ve 2 çocuk babası Yaşar Kozakbaş, etrafını saran alevlerin arasında kalıp yaralandı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kozakbaş, daha sonra vücudundaki ciddi yanıklar nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilip, yanık tedavi merkezine alındı. Vücudunda yüzde 40 oranında ve 3'üncü derece yanıklar olduğu tespit edilen Kozakbaş, tedavi sürecinde 30 gün yoğun bakımda kaldı, 6 kez de ameliyat oldu. Yaklaşık 43 gün süren tedavilerin ardından Kozakbaş sağlığına kavuştu.

'ÇOK ZOR BİR DÖNEM GEÇİRDİM'

Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nden bugün taburcu edilen Yaşar Kozakbaş, zor bir dönemden geçmesine rağmen eski sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Şu anda çok iyiyim. İnşallah sonrası da çok iyi olacak. Daha sonra bir fizik tedavi sürecimiz olacak. Buradaki doktorlar sayesinde çok iyiyim. 43 günde tedavimi sağladılar. Çok zor bir dönem atlattık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

'30 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI, 6 AMELİYAT GEÇİRDİ'

Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Doktor Bülent Çağlar Bilgin de orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş'ın tedavisinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini söyledi. Kozakbaş'ın tedavi sürecini anlatan Doktor Bilgin, "3 Ağustos'tan beri Yaşar Bey'in 43'ncü günü. Yaklaşık 30 günden fazla yoğun bakımda 6 tane büyük ameliyat gerdi. Günde 2 defa pansuman yapıldı. Fizik tedavi uygulandı. Genel durumu kötüyken, şu anda tamamen yürüyebilir halde taburcu edeceğiz. Hastamızı bu şekilde sağlıklı gördüğümüz için biz de çok mutluyuz. Orman yangınlarında görevi başındayken yaralanmıştı. Bu bize ekstra bir çalışma azmi oldu. Şimdi durumu çok iyi" diye konuştu.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden yanındaki ailesiyle ayrılan Yaşar Kozakbaş, memleketi Denizli'ye döndü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Özkaya: Aşı emniyet kemeri gibidir
13 Eylül 2021 21:05		 Başkent'te soğan hasadı başladı, tarlalar kırmızıya büründü
13 Eylül 2021 21:03
40 yıllık kütüphane hayalini köyünde gerçekleştirdi
13 Eylül 2021 20:42		 'Karadeniz'de yüksek vakaların nedeni değişen nüfus hareketi'
13 Eylül 2021 20:04
Saç ekim merkezlerinin yarısı doktorsuz işlem yapıyor
13 Eylül 2021 20:01		 '15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü'
13 Eylül 2021 19:38
Poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti
13 Eylül 2021 19:37		 Saliha'nın nardaki ilaçtan ölümü adli tıp raporuyla kesinleşti
13 Eylül 2021 19:36
Prof. Dr. Şener'den grip belirtisi açıklaması
13 Eylül 2021 19:34		 İl Müdürlüğü: Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadı
13 Eylül 2021 19:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:05 - Prof. Dr. Özkaya: Aşı emniyet kemeri gibidir21:03 - Başkent'te soğan hasadı başladı, tarlalar kırmızıya büründü21:01 - Selden etkilenen vatandaşlar konteynır evlere yerleştiriliyor21:00 - MEB'de norm kadro güncellemeleri başlıyor20:59 - Hız denetimi yapan radar aracına otomobil çarptı: 3 yaralı20:50 - Tüketici ürünlerine yönelik denetimlerini kesintisiz sürdürüyor
20:49 - Tarım Kredi iştirakleriyle Türk ekonomisine katkı sunuyor20:42 - 40 yıllık kütüphane hayalini köyünde gerçekleştirdi20:40 - Senegalli futbolcu Demba Ba emekliye ayrıldı20:38 - Sahte haber kripto para piyasalarını karıştırdı20:16 - Ömer Çelik: Eğitim alanındaki asıl özne öğretmenlerimizdir20:15 - Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Elvan Başkanlığında toplandı
20:04 - 'Karadeniz'de yüksek vakaların nedeni değişen nüfus hareketi'20:01 - Saç ekim merkezlerinin yarısı doktorsuz işlem yapıyor19:41 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı19:39 - Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı, taburcu oldu19:38 - '15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü'
19:37 - Poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memura zam hesabında sürpriz fark!
Kur'an Kursu öğretmenini baldızına attığı mesajlar yaktı
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
Bakan Özer'den KPSS 2020 ve 2021 ile 15 bin öğretmen alımı açıklaması
6 bin lira maaş var, çalışan yok! 'Bin kişi olsa hepsine ihtiyaç var'
Ders ve ek ders saatlerine ilişkin Kararın en güncel hali için tıklayın
Fatih Erbakan: Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum
272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
Bakan Özer: Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir
Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sezen aksu dinlemek 1
hastalık yoktur hasta vardır 1
mu da gelir mu da geçer 1
Japon turistin elazığ'da bıçaklanması 2
memur maaşı 3
sözlükteki durgunluk 1
itiraf 1
memurlanetten tanıştığı biriyle gerçek hayatta görüşmek 2
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 1
doğan canku 2
SON İLANLAR
Yetiştirilmek üzere stajyer öğrenci alınacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam