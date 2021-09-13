1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Karadeniz'de yüksek vakaların nedeni değişen nüfus hareketi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Covid-19 vaka sayısının güncel haritasına göre en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde Karadeniz'de Rize ve Bayburt ilk sırada yer aldı. Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Giresun, Samsun ve Ordu da yüksek vaka oranlarıyla öne çıktı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Bölgede ciddi nüfus hareketi var ve bu maalesef hazirandan bugüne kadar aynı insanların kaldığı bir nüfus hareketi değil. Hemen hemen her hafta bu nüfus hareketi değişmektedir" dedi.
13 Eylül 2021 20:04
+Aa- Yazdır
'Karadeniz'de yüksek vakaların nedeni değişen nüfus hareketi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haritada en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde Rize ve Bayburt ilk sıralarda yer aldı. Bölgede iki kentin yanı sıra Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Giresun, Samsun ve Ordu da yüksek vaka oranlarıyla öne çıktı. Karadeniz'de yüksek vakaların nedeninin sürekli değişen nüfus hareketi olduğu belirtildi.

'NÜFUS HER HAFTA VEYA 15 GÜNDE DEĞİŞİYOR'

Karadeniz Bölgesi'ndeki vaka pozitifliğinin lider durumda olmasını 'üzücü' olarak değerlendiren KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Aşılama için yapılan gayretleri, filyasyonu, sağlık hizmetlerinin ciddi şekilde ele alındığını biliyorum. Buna rağmen vakaların yüksek olmasının çeşitli nedenleri var. Bunlardan bir tanesi, toplumda bulaşta etkili olan yaş grubunun hangi oranda aşı olup olmadığı çok önemli. İkinci noktaysa, Haziran ayı itibarıyla hem tatil, hem çay ve fındık tarımı, hem uluslararası turizm nedeniyle gelen insan sayısının yerleşik olan insanlardan daha yüksek sayıda olması. Bölgeyi gözden geçirirseniz hiçbir otelde yer bulamazsınız. Hatta evlerde konaklamaya başladı insanlar. Burada ciddi nüfus hareketi var ve bu maalesef hazirandan bugüne kadar aynı insanların kaldığı bir nüfus hareketi değil. Hemen hemen her hafta veya 15 günde bir değişmektedir" diye konuştu.

'TÜRKİYE ZATEN KIRMIZI ALANDA'

İnsanların tedbirlere uymadığı için vakaların yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Sokakta gördüğümüz manzaralarda, insanlara önerdiğimiz hijyen, mesafe ve maske kuralına tam uyulmadığını görüyoruz. Bu sadece Karadeniz'e spesifik değil. Zaten Türkiye vaka sayıları açısından kırmızı alanda. Sadece o kırmızı alanın en kötüsü biz görünüyoruz. Bunun da saydığım parametrelere bağlı olabileceğini düşünüyorum" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Özkaya: Aşı emniyet kemeri gibidir
13 Eylül 2021 21:05		 Başkent'te soğan hasadı başladı, tarlalar kırmızıya büründü
13 Eylül 2021 21:03
40 yıllık kütüphane hayalini köyünde gerçekleştirdi
13 Eylül 2021 20:42		 Saç ekim merkezlerinin yarısı doktorsuz işlem yapıyor
13 Eylül 2021 20:01
Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı, taburcu oldu
13 Eylül 2021 19:39		 '15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü'
13 Eylül 2021 19:38
Poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti
13 Eylül 2021 19:37		 Saliha'nın nardaki ilaçtan ölümü adli tıp raporuyla kesinleşti
13 Eylül 2021 19:36
Prof. Dr. Şener'den grip belirtisi açıklaması
13 Eylül 2021 19:34		 İl Müdürlüğü: Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadı
13 Eylül 2021 19:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:05 - Prof. Dr. Özkaya: Aşı emniyet kemeri gibidir21:03 - Başkent'te soğan hasadı başladı, tarlalar kırmızıya büründü21:01 - Selden etkilenen vatandaşlar konteynır evlere yerleştiriliyor21:00 - MEB'de norm kadro güncellemeleri başlıyor20:59 - Hız denetimi yapan radar aracına otomobil çarptı: 3 yaralı20:50 - Tüketici ürünlerine yönelik denetimlerini kesintisiz sürdürüyor
20:49 - Tarım Kredi iştirakleriyle Türk ekonomisine katkı sunuyor20:42 - 40 yıllık kütüphane hayalini köyünde gerçekleştirdi20:40 - Senegalli futbolcu Demba Ba emekliye ayrıldı20:38 - Sahte haber kripto para piyasalarını karıştırdı20:16 - Ömer Çelik: Eğitim alanındaki asıl özne öğretmenlerimizdir20:15 - Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Elvan Başkanlığında toplandı
20:04 - 'Karadeniz'de yüksek vakaların nedeni değişen nüfus hareketi'20:01 - Saç ekim merkezlerinin yarısı doktorsuz işlem yapıyor19:41 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı19:39 - Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı, taburcu oldu19:38 - '15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü'
19:37 - Poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memura zam hesabında sürpriz fark!
Kur'an Kursu öğretmenini baldızına attığı mesajlar yaktı
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
Bakan Özer'den KPSS 2020 ve 2021 ile 15 bin öğretmen alımı açıklaması
6 bin lira maaş var, çalışan yok! 'Bin kişi olsa hepsine ihtiyaç var'
Ders ve ek ders saatlerine ilişkin Kararın en güncel hali için tıklayın
Fatih Erbakan: Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum
272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
Bakan Özer: Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir
Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 1
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 1
mu da gelir mu da geçer 1
şu an çalan şarkı 1
kelle ütülür 2
kumarda kaybeden aşkta kazanırmış 2
gece telefonun çalması 3
aşı deneyimleri 2
arjantin 1
fuhuş operasyonunda veresiye defterinin ele geçirilmesi 3
SON İLANLAR
Yetiştirilmek üzere stajyer öğrenci alınacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam