Sahte haber kripto para piyasalarını karıştırdı
|13 Eylül 2021 20:38
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Walmart, kripto para birimi Litecoin ile ortaklığına ilişkin servis edilen basın açıklamasının sahte olduğunu doğruladı.
Reuters, Bloomberg ve CNBC gibi kuruluşların okuyucularına duyurduğu sahte basın açıklamasında, Walmart'ın kripto para birimi Litecoin ile ortaklık kurulduğu ve 1 Ekim itibarıyla tüm e-ticaret mağazalarında Litecoin ile ödeme seçeneğinin sunulacağı ifade ediliyordu.
Sahte basın bülteninin paylaşıldığı e-posta adresinin geçen ay kayıtlara geçtiği ve Walmart'ın resmi sitesiyle herhangi bir bağı olmadığı belirtildi.
Söz konusu sahte haberin ardından Litecoin'in değeri 175 dolar seviyelerinden 237 dolara kadar çıktı.
Litecoin'in resmi Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımını silmesi ve Walmart'ın ortaklık haberinin sahte olduğunu doğrulamasının ardından Litecoin'in değeri yeniden 176 dolara seviyelerine çekildi.
Litecoin'in yanı sıra diğer kripto para birimlerinden Bitcoin yüzde 3'ün üzerinde düşüş gösterirken, Ethereum yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.
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