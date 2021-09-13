Senegalli futbolcu Demba Ba emekliye ayrıldı
|13 Eylül 2021 20:40
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Ayrılık kararını Twitter hesabından duyuran 36 yaşındaki Demba Ba, Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak 3 dilden veda mesajı yayımladı.
Sahalardan geçen hafta emekliye ayrılan eski milli futbolcu Olcay Şahan ile Beşiktaş'ta forma giydiği dönemden fotoğrafını paylaşan Demba Ba, veda mektubunda şu ifadeleri kullandı:
"Kalbi şükranla dolu biri olarak futbolculuk kariyerime son verdiğimi açıklıyorum. Ne güzel bir yolculuk oldu. Emek ve gözyaşlarının dışında futbol bana çok güzel duygular tattırdı. Atılan her golden sonra tribünlerden gelen taraftarların sesi ve tutkusundan, saha içi ve dışında takım arkadaşlarımla olan bağlılığımıza... Bunların hepsi kalbimde ve zihnimde sonsuza kadar kalacak. Yolumun kesiştiği ve büyümeme yardımcı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana fırsat veren her kulübe ve yönetime, muazzam destekleri için taraftarlara, koşulsuz sevgileri için ailem ile arkadaşlarıma, tüm kalbimle hepinize teşekkürler. Allah'ım sana hamdolsun."
Beşiktaş'ta 2014-15, Göztepe'de 2018, Medipol Başakşehir'de ise 2019-21 sezonları arasında forma giyen Demba Ba, son olarak İsviçre'nin Lugano takımında görev almıştı.
Süper Lig'de 103 maçta 46 kez ağları sarsan Demba Ba, Avrupa'da ise Chelsea, Newcastle United, West Ham United ve Hoffenheim gibi önemli takımlarda forma giydi.
Senegal Milli Takımı'nda 22 karşılaşmada sahaya çıkan Demba Ba, Süper Lig'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formalarıyla şampiyonluk sevinci de yaşadı.
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