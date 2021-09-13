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40 yıllık kütüphane hayalini köyünde gerçekleştirdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde doğup büyüyen gazeteci, yazar ve şair Ekrem Kaftan, köyüne yaptırdığı binayı 10 bin kitaplık koleksiyonu ile kütüphaneye çevirdi.
13 Eylül 2021 20:42
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40 yıllık kütüphane hayalini köyünde gerçekleştirdi

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'ndeki ilkokulda eğitim hayatına başlayan, o dönem okumak istediği kitapları ilçede bulamadığı için köyüne kütüphane kurmak isteyen Ekrem Kaftan, 2 yıl önce Anadolu Ajansından emekli olduktan sonra bu hayalini hayata geçirmek için çalışma başlattı.

Şimdiye kadar biriktirdiği yaklaşık 10 bin kitaplık koleksiyonu hemşehrilerinin hizmetine sunmak amacıyla bina yaptıran Kaftan, raf, masa ve çevre düzenlemesini de aldığı desteklerle tamamlayıp kütüphanesinin kapısını halka açtı.

Kaftan, AA muhabirine, ilçede bulup okuyamadığı kitapları üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da bulup okuma imkanı elde ettiğini ve ileride bir gün köyüne kütüphane kurmayı kafasına koyduğunu belirtti.

"Yıllar boyunca edindiğim kitapları buraya taşıdık"

Köyün insanlarının, çocuklarının, gelecek nesillerinin, kuracağı kütüphanede kıyamete kadar okumaya devam etmesi düşüncesiyle bu işe giriştiğini anlatan Kaftan, şunları söyledi:

"Emekli olur olmaz köyüme, mevcut imkanlarımı kullanarak bir kütüphane binası inşa ettim. Yıllar boyunca edindiğim kitapları buraya taşıdık. Allah imkan verdi Bağcılar Belediye Başkanımız sevgili Lokman Çağırıcı bize ihtiyacımız olan rafları temin etti. Aynı şekilde Kahramankazan'ın öğretmen belediye başkanı Serhat Oğuz Bey de kütüphanemizin çevre düzenlemesi için gerekli olan taşları gönderdi. Yine Dışişleri Bakanlığında çalışan genç kardeşimiz Cahit Tuz Bey de çevre düzenlemesinin yapılmasında maddi olarak katkıda bulundu. Birçok gönüllü de maddi imkanlarıyla destek verdi. İsimlerinin açıklanmasını istemediler ancak katkıda bulunanların kıyamete kadar bilinmesi için isimlerini buraya levha olarak koyacağız."

"40 yıllık hayalimiz gerçek oldu"

Kaftan, kütüphanenin sadece Tavas'a, Denizli'ye değil herkese hitap edeceğini kaydetti.

Kütüphaneyi okuyucuların hizmetine sunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Kaftan, "Artık kitaplarımız raflarındaki yerini aldı, 40 yıllık hayalimiz elhamdülillah gerçek oldu. Okuyucumuzun kitapla daha kolay buluşması gayesiyle şöyle bir hizmeti de sunuyoruz. Belli bir zaman diliminde okuyup geri getirmek şartıyla 'al götür, oku getir' kampanyası da yapıyoruz." diye konuştu.

Kütüphanenin müdavimlerinden Hüseyin Oytun da Ekrem Kaftan'ın köyünde kurduğu kütüphanenin kendisi için çok faydalı olduğunu belirtti.

Köyde kütüphane olmasının gençler için çok önemli olduğuna dikkati çeken Oytun, "Bu tür gayretler sayesinde çok önemli sonuçlara ulaşabiliriz. Kütüphanenin çevreye büyük katkısının olacağına inanıyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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