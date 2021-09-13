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Hız denetimi yapan radar aracına otomobil çarptı: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hız denetimi yapan polis aracına otomobilin çarpması sonucu 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.
13 Eylül 2021 20:59
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Hız denetimi yapan radar aracına otomobil çarptı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ali Kemal Bacıoğlu yönetimindeki 61 AZ 956 plakalı otomobil, yol kenarında radar uygulaması yapan polis memuru Mustafa Töker'in kullandığı 19 BK 806 plakalı radar aracına çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüleri uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı.

Kazada polis memuru Mustafa Töker ile diğer araç sürücü Ali Kemal Bacıoğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Türkmen yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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