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MEB'de norm kadro güncellemeleri başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı norm kadro güncelleme işlemlerinin 22 Eylül'den itibaren başlayacağını duyurdu
13 Eylül 2021 21:00
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MEB'de norm kadro güncellemeleri başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" konulu yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Yazıda MEBBİS veri tabanındaki "Norm Kadro Modülü"nün il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerine işlem yapılması için 22 Eylül 2021 tarihinden itibaren açılacağı belirtildi.

Memurlar.Net
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