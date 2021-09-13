MEB'de norm kadro güncellemeleri başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı norm kadro güncelleme işlemlerinin 22 Eylül'den itibaren başlayacağını duyurdu
|13 Eylül 2021 21:00
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Milli Eğitim Bakanlığı "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" konulu yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Yazıda MEBBİS veri tabanındaki "Norm Kadro Modülü"nün il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerine işlem yapılması için 22 Eylül 2021 tarihinden itibaren açılacağı belirtildi.
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