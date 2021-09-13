Başkent'te soğan hasadı başladı, tarlalar kırmızıya büründü

Türkiye'nin soğan tüketiminin önemli bir kısmının karşılandığı Başkent'te yaz soğanı hasadı başladı. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Amasya'dan gelen mevsimlik işçiler, soğan sökümü için gün doğmadan tarlanın yolunu tutuyor.

Mevsimlik işçilerin kavurucu sıcak altındaki çalışmaları drone ile görüntülendi.Binlerce soğan çuvalının yer aldığı soğan tarlaları kırmızıya büründü.

Tarlada zorlu bir mesai yaptıklarını belirten işçiler, yaşam koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Urfa'nın Siverek ilçesinden gelen Ahmet Zeydanoğlu, "Hatay Reyhanlı'dan başladık. 50 gün orada kaldık. 1 ay 40 gün Amasya'da kaldık sonra buraya geldik. 4. ayın 15'inde başlıyor. 6 ay buradayız. Biz torba hasadı çalışıyoruz. 7 torba bir yevmiye. Bir yevmiye 65 Tl. Nasıl satıldığından haberimiz yok. Çok zorluklar yaşıyoruz. Herkes bunu yapamaz. Çocuklarla çadırda kalıyoruz. Elektrik yok, soğukta üşüyoruz. Benim için fark etmiyor, burası da benim memleketim. Biz bütün akrabalarla bir aradayız. Şehirde sıkılıyoruz. Burası 4 bin dönüm. 2 ay sürer. 11. Ayda gideriz. Dönüm 10 ton veriyor" dedi.

Günlerinin yorucu geçtiğini söyleyen Emrah Kutluca, "Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Ailemle geldik. Benim ailem 11 kişi. 7 kişi çalışıyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Bazen akşam yemeğini yiyemiyoruz. Yazın aldığımız paranın kışın hepsini yiyoruz.

Necla Kutluca, "10 yıldır tarlada çalışıyorum. Biz tarlada çalışıyoruz. Kadınlar gelip çadırda da çalışmak zorunda kalıyor. Siverek'ten geliyoruz. Sabah erken kalkıyoruz, geç gidiyoruz. Yemek bile yiyemiyoruz, bakımını yapamıyorsun, düzgün giyinemiyorsun. Dedelerimiz, teyzelerimiz var orada, Onları özlüyoruz. Biz bayramda da evimizde olmuyoruz" diye konuştu.