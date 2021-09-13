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Prof. Dr. Özkaya: Aşı emniyet kemeri gibidir

Şu ana kadar 14 binin üzerinde Covid-19 hastasını iyileştirdiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 80'i aşı olmamış ve eksik doz olmuş kişiler. Aşı emniyet kemeri gibidir. Hayat kalmanızı sağlayacak" dedi.
13 Eylül 2021 21:05
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Prof. Dr. Özkaya: Aşı emniyet kemeri gibidir

Covid-19 sürecinin başında beri 14 bin üzerinde hasta iyileştiren Prof. Dr. Şevket Özkaya, yerli aşının gelmesiyle birlikte vatandaşların aşı tereddüdünün ortadan kalkması gerektiğini kaydetti. 30'lu yaşlarda aşı olmamış 2 hastanın 10 gün içindeki akciğer tomografilerini paylaşan Prof. Dr. Özkaya, gerçeği gözler önüne serdi.

Aşının emniyet kemeri gibi olduğunu dile getiren Özkaya, "Tek doz aşı olmuş ya da biz Çin aşısı oldu diye aşılandığını düşünen vatandaşlarımız var. Üzerinden zaman geçmiş aşıların koruyucu olmadığını biliyoruz. Üzerinden zaman geçmiş aşıların mutlaka rapel dozlarının, hatırlatıcı dozlarının yapılması gerektiğini söylüyoruz. Gerçekten 2 doz aşılarını (Çin) birkaç ay önce tamamlamış insanlarında Covid akciğer tutulumu ile geldiğini görüyoruz. Şuan serviste yatan hastalarımız aşı olmamış veya aşılarını tamamlamış kişilerden oluşuyor. Aşı, hastalığı ağır geçirmemizi önlüyor. Aşı emniyet kemeri gibidir. Hayat kalmanızı sağlayacak. Asıl olan kurallara uymak" diye konuştu.

"Pişmanlık yaşayan hastalar"

Aşı olmamış ve akciğer tutulumu yaşamış 30'lu yaşlardaki hastaların durumlarını aktaran Özkaya, "Hastalar ve hasta yakınları hep şunu merak ediyor: Hastalarının nasıl seyredeceğini soruyorlar. Ferritin, d dimer, CRP gibi parametrelerin ne olduklarını öğrendiler ve hep hastalarının kaybetmelerinin nedenlerini bu değerlerin yüksekliğine bağlıyorduk. Ama şuan şunu söyleyebilirim ki eğer Covid'e yakalanırsanız prognozunu yani hayatta kalıp kalmayacağınızın tek göstergesi aşı olup olmadığınızdır.

Polikliniğe pozitif bir hasta geldiğinde aşı olmamışsa biz korkuyoruz çünkü hastayı kaybetme riski var. Bu korkuyu siz yaşamayın ve sevdiklerinize de yaşatmayın. Sizlere aşı olmamış 30'lu yaşlarda 2 tane hasta göstereceğim. Çeşitli mazeretlerle aşısını geçiştirmiş ve Covid'e yakalanmış. 30'lu yaşlarda akciğer tutulumu ile gelen genç bir hasta var. 10 gün içinde ciddi akciğer tutulumu oldu. Solunum yetmezliği gelişti ve yoğun bakımda yatırmak zorunda kaldık. Ciddi akciğer parçalanması yaşadık. Şu ana bu hasta hayatta ve kurtuldu. Bu hastanın hayatta kalması şanstı. Çok pişman oldu. 'Keşke aşımı olsaydım' dedi. Aşısı yaparak taburcu ettik" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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