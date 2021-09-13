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Öğretmenden öğrencilere: Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım

Antalya Konyaaltı'ndaki Hurma Ortaokulu'nda eline mikrofon alan bir kadın öğretmen öğrencilere 'Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım' dedi.
13 Eylül 2021 21:35
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Antalya Konyaaltı'ndaki Hurma ortaokulunda eline mikrofon alan bir kadın öğretmen öğrencilere 'Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım' dedi.

Okula çocuğunu almaya gelen velinin cep telefonu ile çektiği videoda kadın öğretmen şunları söyledi;

Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım. Ben konuşuyorum burada, okul temizliğinden siz sorumlusunuz.

Sen

İlk ve son kez uyarıyorum!

Okul temizliğinden siz sorumlusunuz.

Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim.

Okul saatleri içerisinde cep telefonlarınız açık olmayacak.
Memurlar.Net
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