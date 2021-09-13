İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme komisyonu kuruldu

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında toplandı.

Meclis'te gündem dışı konuşmalar dışında 232 madde görüşülerek komisyonlara havale edildi.

AK Parti ve MHP tarafından verilen karar teklif üzerine İETT'nin yaptığı ihalelerin teknik ve mali açıdan incelenmesi, varsa eksikliklerin araştırılması ve önerilerin sunulması amacıyla üç ay süreli araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

2019-2020 ve 2021 yılındaki faaliyetleri inceleyecek komisyon, İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu ismi ile çalışacak.

AK Parti ve MHP Grup Başkanvekillerinin imzasıyla İBB Meclisi karar özetlerinin halka iletilmesi ve gazetelere destek olunması amacıyla ilgili, resmi ilan hakkı bulunan gazetelerde yayınlanması için gündem teklifi verildi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Meclis'in internetten canlı yayınlandığını ve hukuki bir engelin olup olmadığının araştırılmasını istedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin de yakın dönemde böyle bir karar aldığını belirterek, benzer bir çalışmayı İstanbul'da yapmak istediklerini kaydetti.

Teklif oy birliği ile Hukuk Komisyonu'na havale edildi.

- Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ismi Florya Yerleşkesi'ne verilecek

Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından kullanılan Florya'daki İBB Kampüsü'ne Kovid-19 salgınına karşı aşı geliştiren bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin isminin verilmesi için ortak teklif sundu.

Kampüsün adının "Uğur Şahin-Özlem Türeci İPA Yerleşkesi" olarak değiştirilmesi teklifi oy birliği ile ilgili komisyona sevk edildi.

Meclis'te ayrıca Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün raylı sistem taşımacılığına 40 milyon TL tutarında sübvanse verilmesi ve İETT Genel Müdürlüğünün borçlanma talepleri ilgili komisyonlara havale edildi.

Öte yandan temmuz ayında alınan sağlık çalışanlarının İSPARK'lardan yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanması kararı ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclis'e iade edildi.