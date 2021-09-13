Eski muhtar davayı kazandı, köye haciz kararı çıktı
|13 Eylül 2021 21:57
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Kırklareli'nde bir köyün eski muhtarının alacakları olduğu iddiasıyla açtığı davayı kazanması sonrası köydeki bazı taşınmazlara haciz kararı verildi. Karar temyize taşındı.
Babaeski ilçesine bağlı Düğüncülü köyünün eski muhtarı Ümit Erenler ile muhtarlık sekreteri, köy yönetiminde oldukları sırada bazı harcamalarına istinaden köy muhtarlığı tüzel kişiliğine dava açtı.
İki yıl süren 46 bin lira alacak olduğu iddiasıyla açılan davayı eski yönetim kazandı. Haciz kararı üzerine muhtarlık kararı temyize taşıdı. Temyiz kararı bekleniyor.
Köy muhtarı Kazım Kızıltan, AA muhabirine, eski muhtarlık yönetiminin bazı alacaklarına karşılık köy muhtarlığını mahkemeye verdiğini söyledi.
Davanın muhtarlık aleyhine sonuçlandığını ifade eden Kızıltan, mahkeme kararına itiraz ederek davanın temyize gönderdiğini belirtti.
Karşılaştıkları haciz olayı ile ne yapacaklarını bilemediklerini dile getiren Kızıltan, "Muhtarlığa ait olan yerlerin hepsi icralık. Şu anda muhtarlık, cami, tarlalar, düğün salonları, muhtarlığa ait kamu taşınmazlarının hepsine haciz geldi. Şu anda 16 bin lira eski muhtarın alacağı var, 30 bin lira da sekreterin alacağı var. Mahkeme masrafları da var." diye konuştu.
Eski muhtar Ümit Erenler de muhtarlık görevini devrederken kendi harcadığı paraları resmi bir şekilde yeni seçilen yönetime bildirdiğini ileri sürdü.
Yeni yönetimin "Git mahkemeye ver" demesi üzerine mahkemeye başvurduğunu ifade eden Erenler, davayı kazandığını kaydetti.
Erenler, temyiz kararını beklediğini kaydetti.
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