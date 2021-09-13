Kulüp başkanının eşi tribünlere el hareketi yaptı, ortalık karıştı
|13 Eylül 2021 22:06
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TFF 2 Lig Kırımızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor bu hafta sonu evinde Bayburt Özel İdarespor'u konuk etti. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 7 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Turgutluspor, Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın 70. dakikasına kadar maçı 1-0 önde götüren Turgutluspor, 10 dakika içerisinde 2-1 yenik duruma düşünce taraftarların yoğun tepkisi başladı. Turgutluspor taraftarları protokolün yer aldığı tribüne doğru dönerek Turgutluspor Kulübü Başkanı Taner Kestaneci ile yönetime istifa çağrısı yaptı.
İstifa çağrısının ardından Turgutluspor taraftarları ile Başkan Kestaneci ve eşi Bircan Kestaneci arasında karşılıklı gerilim yaşandı. Bu esnada Bircan Kestaneci, taraftarlara dönerek orta parmağını kaldırınca ortalık bir anda karıştı. Başkan Kestaneci'nin münakaşayı önlemeye çalışmasına rağmen, eşinin taraftarlarla laf dalaşına girmeye devam ettiği görüldü.
Yaşananların ardından polisler, taraftarları stadın dışına çıkarttı. Kulüp Başkanı Kestaneci ve eşi Bircan Kestaneci de polisin yoğun güvenlik önlemleri altında stattan ayrıldı.
Yaşanan gerginliğin ardından Turgutluspor Kulübü'nden konuyla ilgili herhangi bir açıklamanın yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.
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