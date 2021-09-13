Getir, 150 milyon dolarlık bir yatırım daha aldı

Yapılan bu yatırımla birlikte Getir'in değerlemesi 1.1 milyar dolara ulaştı.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre; geçtiğimiz haftalarda yapılan bir anlaşmayla söz konusu yatırımcının 150 milyon dolar yatırım yaparak Getir'deki hissesini artırdığını belirtti. Kaynaklar yatırımın ne kadar değerlemeye göre yapıldığını veya işlem sonucunda ne kadar hissenin el değiştirdiğini belirtmedi.

Kaynaklar, Getir'in elde ettiği son fonlamayı Türkiye'de ve dünyada büyüme yönünde kullanılacağını belirtti.

Getir'in değeri en son gerçekleşen yatırım turuyla neredeyse üçe katlanarak 7.56 milyar dolara ulaşmıştı.