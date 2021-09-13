Getir, 150 milyon dolarlık bir yatırım daha aldı
Getir, mevcut yatırımcılarından birinden 150 milyon dolarlık yeni yatırım aldı. Yaratılan yeni kaynak Türkiye'de ve dünyada büyüme yönünde kullanılacak.
|13 Eylül 2021 22:09
|+Aa- Yazdır
Yapılan bu yatırımla birlikte Getir'in değerlemesi 1.1 milyar dolara ulaştı.
Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre; geçtiğimiz haftalarda yapılan bir anlaşmayla söz konusu yatırımcının 150 milyon dolar yatırım yaparak Getir'deki hissesini artırdığını belirtti. Kaynaklar yatırımın ne kadar değerlemeye göre yapıldığını veya işlem sonucunda ne kadar hissenin el değiştirdiğini belirtmedi.
Kaynaklar, Getir'in elde ettiği son fonlamayı Türkiye'de ve dünyada büyüme yönünde kullanılacağını belirtti.
Getir'in değeri en son gerçekleşen yatırım turuyla neredeyse üçe katlanarak 7.56 milyar dolara ulaşmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Rusya'nın 4 şehrinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlıyor
13 Eylül 2021 22:32
|Tarım Kredi iştirakleriyle Türk ekonomisine katkı sunuyor
13 Eylül 2021 20:49
|Sahte haber kripto para piyasalarını karıştırdı
13 Eylül 2021 20:38
|Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Elvan Başkanlığında toplandı
13 Eylül 2021 20:15
|Borsa günü yatay tamamladı
13 Eylül 2021 18:24
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
13 Eylül 2021 17:25
|Dolar günü yükselişle kapattı
13 Eylül 2021 17:14
|'Gıdada fiyat artışı arz kaynaklı'
13 Eylül 2021 16:22
|Tavuk kanadına rağbet azaldı, fiyatlar yarıya indi
13 Eylül 2021 16:11
|6 bin lira maaş var, çalışan yok! 'Bin kişi olsa hepsine ihtiyaç var'
13 Eylül 2021 15:26