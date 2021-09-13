1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Manisa'da 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alındı

Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aynı sınıftaki 2 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 30 kişilik sınıf karantinaya alındı. Kent genelinde toplamda 3 farklı ilçede 3 farklı okulda 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.
13 Eylül 2021 22:22
+Aa- Yazdır
Manisa'da 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerden 2'si gün içinde ateşlendi. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine aynı sınıfta okuyan 30 öğrenci karantinaya alındı. Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtilirken, toplamda Manisa'nın Şehzadeler, Yunusemre ve Akhisar ilçelerindeki 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uğur Şahin: 5-11 yaş arası için aşılar yıl sonuna hazır olabilir
13 Eylül 2021 22:16		 Eski muhtar davayı kazandı, köye haciz kararı çıktı
13 Eylül 2021 21:57
Prof. Dr. Özkaya: Aşı emniyet kemeri gibidir
13 Eylül 2021 21:05		 Başkent'te soğan hasadı başladı, tarlalar kırmızıya büründü
13 Eylül 2021 21:03
40 yıllık kütüphane hayalini köyünde gerçekleştirdi
13 Eylül 2021 20:42		 'Karadeniz'de yüksek vakaların nedeni değişen nüfus hareketi'
13 Eylül 2021 20:04
Saç ekim merkezlerinin yarısı doktorsuz işlem yapıyor
13 Eylül 2021 20:01		 Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı, taburcu oldu
13 Eylül 2021 19:39
'15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü'
13 Eylül 2021 19:38		 Poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti
13 Eylül 2021 19:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:50 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Selçuk Tepeli'ye sert tepki22:39 - Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması22:32 - Rusya'nın 4 şehrinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlıyor22:32 - Rapor: Sosyal medya toplumsal kutuplaşmayı artırıyor22:28 - Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı22:22 - Manisa'da 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alındı
22:16 - Uğur Şahin: 5-11 yaş arası için aşılar yıl sonuna hazır olabilir22:14 - Tripolis Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kanalizasyon bulundu22:09 - Getir, 150 milyon dolarlık bir yatırım daha aldı22:06 - Kulüp başkanının eşi tribünlere el hareketi yaptı, ortalık karıştı21:57 - Eski muhtar davayı kazandı, köye haciz kararı çıktı21:53 - Cezaevinde ziyaretçi arama odalarına kamera konuldu
21:51 - İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme komisyonu kuruldu21:35 - Öğretmenden öğrencilere: Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım21:32 - Oyuncular Sendikası'nın yeni başkanı Vahide Perçin oldu21:05 - Prof. Dr. Özkaya: Aşı emniyet kemeri gibidir21:03 - Başkent'te soğan hasadı başladı, tarlalar kırmızıya büründü
21:01 - Selden etkilenen vatandaşlar konteynır evlere yerleştiriliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memura zam hesabında sürpriz fark!
Kur'an Kursu öğretmenini baldızına attığı mesajlar yaktı
Bakan Özer'den KPSS 2020 ve 2021 ile 15 bin öğretmen alımı açıklaması
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
6 bin lira maaş var, çalışan yok! 'Bin kişi olsa hepsine ihtiyaç var'
Fatih Erbakan: Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum
Ders ve ek ders saatlerine ilişkin Kararın en güncel hali için tıklayın
272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
Bakan Özer: Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İşte koronanın yeni semptomları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fuhuş operasyonunda veresiye defterinin ele geçirilmesi 3
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 5
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 1
aşı deneyimleri 3
kumarda kaybeden aşkta kazanırmış 2
basketbol 1
arjantin 1
harun kolçak 1
sözlükteki durgunluk 1
çizgi film 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Saraykent Turizm 2 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Sosyal Tesis İşletmeciliği 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektrik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir BYNDR Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul İstgüven 20 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 1 İşçi Alacak
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Baypas 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam