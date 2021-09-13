Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı.
|13 Eylül 2021 22:28
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