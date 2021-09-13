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Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı.
13 Eylül 2021 22:28
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Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Asiltürk ve eşi Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Asiltürk ve eşinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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