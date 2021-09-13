AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Selçuk Tepeli'ye sert tepki

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunup gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

"KURUMSAL MESELE DEĞİLDİ"

Çelik, FOX TV muhabirinin basın toplantısına alınmamasıyla ilgili, "Burada durumları kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Bazılarının takıntılı bir şekilde ağır ifadeleri olsa da biz bunu kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Buradaki yalanlardan bir tanesi burayı düzenli izleyen biri değildir. 3-4 ayda bir buraya gelen biridir. Buraya her girdiğinde de toplantıya alınmaması ya da soru sorulmaması gibi durum söz konusu değildir. Buradaki sorun kuralların uyulmamasıdır. Bu muhabir arkadaş uyarıldığında sorun çıkmıştır. Hatta FOX yönetimine de iletilmiştir. Bu muhabirin şahsi davranışlarıyla ilgili bir problemdir. Bunu getirip daha sonra ana haber bülteninde FOX'un kurumsal yapısına yönelik söylüyor. O bizim aldığımız kararı da eleştirebileceksiniz ama kamuoyuna doğru bilgi vereceksiniz. Rahatlıkla arayıp burayı sorabilirsiniz. Diğer muhabir arkadaşla hiçbir problem yaşanmamıştı. Bir kurumsal meseleyi ifade ediyor. Bunların gazetecilikle alakası ne var. Kurumsal bir mesele değildi bir muhabirin kişisel davranışlarına yönelik bir durumdu" diye konuştu.

"KANAL DEĞİŞİNCE BAŞKA KARAKTER ORTAYA ÇIKIYOR"

FOX TV Ana Haber Bülteni spikeri Selçuk Tepeli'ye de tepki gösteren Çelik, "Ana haber bülteninde Selçuk Tepeli adlı şahıs, bu durumu kurumsal bir mesele haline getiriyor. Şahsi olarak çıkan bir meseleyi kurumsal hale getirdiler. Ama kullandığı ifadeler, imalar, kişisel saldırı anlamına gelen şeyler; bunun gazetecilikle ne alakası var. Ki bu şahıslar daha önceki televizyon çalıştıkları kanalına gittiğimizde kalabalığın içerisinde hem şahsımıza hem de AK Parti'nin siyasetine karşı övgüler diziyorlardı. Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.