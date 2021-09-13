Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Poşete sarılı kavanozun içinde 312 parça tarihi eser çıktı
Amasya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda sikke, mühür ve takıların bulunduğu 312 parça tarihi eser ele geçirildi.
|13 Eylül 2021 23:12
|+Aa- Yazdır
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarat çalışması sonrası V.Ç'nin elinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
Takibe alınan ve ekiplerin "dur" ihtarına rağmen aracıyla kaçan V.Ç. Amasya merkeze bağlı Kızılca köyünde yakalandı.
Ekipler, V.Ç'nin üzerinde yaptığı aramada altın yüzük ve sikke ile kaçtığı sırada araçtan attığı poşete sarılı kavanozun içinde değişik dönemlere ait 9 madeni yüzük, 4 kolye ucu, 11 metal obje, 1 mühür ve farklı dönemlere ait 285 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|13 yaşındaki Batu'dan haber alınamıyor
13 Eylül 2021 23:11
|Hız denetimi yapan radar aracına otomobil çarptı: 3 yaralı
13 Eylül 2021 20:59
|Ticari taksinin çarptığı polis memuru yaralandı
13 Eylül 2021 19:04
|Müteahhitzedeler! Binlerce lira buhar oldu
13 Eylül 2021 18:32
|Sel sularına kapılıp kaybolan Buse'den 2,5 yıldır haber yok
13 Eylül 2021 17:47
|Dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ'da bıçaklandı
13 Eylül 2021 17:21
|Havai fişek fabrikasındaki sabotaj iddiasına MİT'ten cevap
13 Eylül 2021 15:20
|Otomobilin çarpması ile havaya uçan öğrenci ağır yaralandı
13 Eylül 2021 14:47
|Aliağa'da tersanede iş kazası: 2 ölü
13 Eylül 2021 14:04
|Kestiği ağacın altında kalan kooperatifi başkan yardımcısı öldü
13 Eylül 2021 13:55