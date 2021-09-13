Sağlık çalışanlarına ücretsiz park ve ulaşım kararına veto!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi eylül ayı toplantılarının 1'inci bileşimi, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Toplantıda gündem dışı konuşma yapmak için söz alan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Pandemi, hiçbirimizin daha önce tecrübesi olmadığı bir acıyı yaşatıyor. Bunları yaşarken, en ön safta mücadele eden de sağlık çalışanlarıdır. Biz, geçtiğimiz İBB Meclisi'nde bir karar aldık. Sağlık çalışanlarımızın, İSPARK ve toplu ulaşımda kullandıkları ücretsiz kullanım hakkının aralık ayı sonuna kadar devam etmesi konusunda. Bu mecliste alınan karar, maalesef İBB Başkanı tarafından veto edilmiştir. Sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu fedakarlık karşısında devam etmesini istediğimiz bu mütevazı jeste neden karşı çıktılar, bilemiyorum. Bunun izahı var mıdır bilmiyorum? Eğer, mesele bütçe ise o zaman şunu sormak istiyorum; sırf bir maç yapmak için Haliç'in ortasına koyduğunuz devasa tenis kortu daha mı acil ve önemliydi? Ona harcadığınız parayla, kaç bin sağlık çalışanımıza bu hizmet sunulabilirdi? Sizin yoldaşlarınızdan olan ve her konuda açıklama yapan Türk Tabibler Birliği ve İstanbul Tabibler Odası'nın hiç sesi çıkmadı. Yoldaşları yapıyor ya, doğrudan sağlıkçılarla ilgili olan bu konuda neden açıklama yapmadı?" diye konuştu.

"OTOBÜSLER YOLDA KALMIŞ"

Göksu, İETT'nin arıza yapan otobüsleri hakkında İBB'li yöneticilerin umursamazlığı olduğuna işaret ederek, "Çok fazla çabalamadan, internete girip geriye doğru birkaç günlük bir İstanbul gündemi taraması yaparsanız göreceksiniz ki. Otobüsler yolda kalmış. Bu aslında CHP'nin hali, İBB'nin şuan ki halidir" dedi. Yolda kalan otobüsler için ilk başta filo eski bahanesinde bulunulduğunu söyleyen Göksu, İETT otobüs filosunun Avrupa'da ki en genç filo olduğunu söyledi.

"HAMİDİYE'NİN MARKASINA SAYGI DUYUN"

Geçtiğimiz aylarda İBB'nin İştiraki Hamidiye Su'da yaşanan skandal hakkında halkın sağlığıyla oynandığını belirten Göksu, "Halkın sağlığını askıya alıyorsunuz. Hamidiye Suyu. Bunu açıp içmek istediğinizde aklınıza şu gelir, Hamidiye Sultan Abdulhamid Han'ın bize hediyesi. Bu tarihi su gerçekten damak tadı itibariyle çok güzel, sağlık açısından çok kıymetli bir sudur. Tam böyle Hamidiye suyu içtiğinizi zannederken bir yerden bir ses geliyor ki 'O suyu içme, o su kuyu suyu' diyor. Kimin suyu? Bir ilçenin CHP'den belediye başkan adayı olmuş kişinin eşinin illegal açmış olduğu kuyudan Hamidiye'nin aldığı su. Hani partizanlık yapmıyor ya arkadaşlar, çok düzgünler ya, Allah aşkına ya bari şu Hamidiye'nin markasına saygı duyun" ifadelerini kullandı.