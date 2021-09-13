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HGS geçiş ihlali cezasına emsal karar!

İzmir-İstanbul otoyolunda HGS geçiş ihlaline mahkemeden emsal karar geldi. 4 katı ceza kesilmesini mahkeme yasaya aykırı buldu. CNN Türk'te birçok kişi tarafından tartışılan emsal karar hakkında açıklamada bulunan TÜSODER Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketicilere diyorum ki ihlalli geçiş bilgisi ulaşır ulaşmaz lütfen 15 günü geçirmeyin, ana miktarı ödeyin" dedi.
13 Eylül 2021 23:35
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Otoyol A.Ş. tarafından işletilen İzmir-İstanbul otoyolunun, Bursa Batı yönünden İzmir istikametine yaptığı giriş esnasında HGS bakiyesinin yetersiz olması ve geçiş ücretinin alınamaması nedeniyle, Mehmet Müftüoğlu'na 137 TL olan geçiş ücretinin 4 katı yani 548 TL ceza kesildi.

PTT tarafından kesilen ceza, tüketiciye bildirilmemesi nedeniyle icraya düştü. Kesilen cezanın icraya düşmesinin ardından haberdar olan Müftüoğlu'nun borcu bin 300 TL'ye yükseldi. Bunun üzerine kendisine yetersiz bakiye bildirimi yapılmaması nedeniyle zarara uğramış olduğu için PTT aleyhine, Mehmet Müftüoğlu adına Avukat Cansu Balcı ve Avukat Beril Akgün Kacar tarafından Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunuldu. Tüketici Hakem Heyeti PTT'nin yetersiz bakiye bildiriminde bulunması gerektiğine ilişkin yasal mevzuat olmadığı ve Hızlı Geçiş Sistemi Etiketi Satış Kullanıcı Sözleşmesine aykırı bir durum tespit edilmediği gerekçesiyle tüketicinin başvurusunu reddetti.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ REDDETTİ

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, Tüketici Hakem Heyeti tarafından başvurusunun reddedilmesi üzerine avukatlar, konuyu tüketici mahkemesine taşıyarak, Tüketici Hakem Heyeti kararının iptal edilmesini ve PTT tarafından yetersiz bakiye bildirimi yapılmamış olması nedeniyle uğranılan zararın tazmini talep etti.

Tüketici Mahkemesi sıfatıyla karar veren Asliye Mahkemesi, Tüketici Hakem Heyeti kararının kaldırılmasına ve bildirim yapılmaması nedeniyle tüketicinin uğradığı zararın ödenmesine karar verdi. Mahkeme kararında, "Tüketici geçiş ihlalini bilebilecek konumda olsa da ödemesi yaptırılan ceza miktarına ilişkin tüketiciye gerekli bildirim ve ihtarın yapılması gerektiği, bildirim yapılmadan cezanın tüketiciye tahakkuk ettirilemeyeceği, bu bildirimin hukuk ve sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğu ayrıca TKHK'nın ruhuna ve münderecatına uygun olduğu anlaşılmakla davanın kabulüne karar verilerek hüküm kurmak gerekmiştir" ifadelerine yer verdi.

"EMSAL OLACAK"

Öte yandan tüketicinin bir diğer Avukatı Cansu Balcı ise kararın emsal oluşturacağına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Birçok vatandaş Otoyol A.Ş. ve PTT'den aldıkları hizmet kapsamında aynı mağduriyeti yaşamakta. Tüketiciler icra takipleri ve davalarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu kişiler kaçak geçiş yapma kastıyla hareket etmemelerine, yalnızca yetersiz bakiye ile geçiş yapmalarına rağmen, bizim dosyamızda olduğu gibi 137 TL'lik geçiş ücretinin bin 300 TL'lik borca dönüşmesi sonucuyla karşılaşıyorlar. Bu karar binlerce tüketici bakımından emsal olacağını düşünüyoruz."
Memurlar.Net
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