1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kiralık ev üretilecek: Vergi indirimi ve destek de gündemde

Özellikle büyükşehirlerde artan fiyatlara çözüm olarak "sadece kiralama amacıyla" konut üretilecek. Burada faaliyet gösterecek inşaat şirketlerine bazı destekler verilecek. Kira gelirlerinden alınan vergilerde de indirime gidilecek. Böylece arz karşılanacak, fiyatlar dizginlenecek.
14 Eylül 2021 06:14
+Aa- Yazdır
Kiralık ev üretilecek: Vergi indirimi ve destek de gündemde

Sadece kiralık amaçlı konut üretilecek

Özellikle büyükşehirlerde artan fiyatlara çözüm olarak "sadece kiralama amacıyla" konut üretilecek. Burada faaliyet gösterecek inşaat şirketlerine bazı destekler verilecek. Kira gelirlerinden alınan vergilerde de indirime gidilecek. Böylece arz karşılanacak, fiyatlar dizginlenecek.

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde öğrencilerin kalacak yer sıkıntısı zirve yaptı. Kapanan özel yurtlar ve kısıtlı devlet yurt kapasitesi sebebiyle alternatif çözümler aranıyor. Hem yüksek kira bedelleri hem kiralık konut bulma sıkıntısı AK Parti'nin de gündemine geldi. AK Parti milletvekillerine, seçim bölgelerinden, son dönemde en fazla kira artışları ile ilgili şikayetler gelmeye başladı. Bunun üzerine milletvekilleri, ilgili bakanlıklarla kira artışlarına çözüm bulunması konusunda görüşmeler yaptı. Edinilen bilgilere göre, inşaat şirketlerinin kiralama amacıyla yapacakları konut ve işyerlerine yönelik bazı desteklerin verilmesi ve kira gelirlerinden alınan vergilerde indirime gidilmesi gibi formüller tartışılıyor. AK Parti kurmayları, destek ve vergi indirimlerinin gündeme gelmesi durumunda; kiralama amaçlı üretilecek konut sayısının artacağını, bu durumun kira artışlarını da önleyeceğini dile getiriyor. Maliye Bakanlığı'nın da milletvekillerinin önerileri doğrultusunda vergi indirimi, kira amaçlı konut ve işyeri üretilmesine destek verilmesi gibi konularda bir çalışma başlattığı belirtiliyor. Öte yandan AK Parti yönetimi, bir süredir çalışmaları devam eden ve herhangi bir olağanüstü durum nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin kiradan muaf olmalarını düzenleyen taslağı da yeni dönemde Meclis gündemine getirecek.

BOŞ OFİSLER YURT OLSUN

Konuyla ilgili konuşan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan da "Pandemide evden çalışmayla birlikte talebin azaldığı ofis blokları, ilgili yeterlilikleri sağlamaları durumunda yükseköğrenim öğrenci yurdu veya öğrenci pansiyonu olarak hizmet verebilirler. Bu sayede talep bir miktar karşılanabilir. Bu konuda adımlar atılmalı. Öte yandan Kira fiyatlarında tansiyonun azalması için yeni inşaat arzı şart. Lakin arzlar piyasaya çıkana kadar fiyatlarda artışlar devam ediyor. Müteahhitler için de bazı teşvikler ve mevzuat kolaylıkları sağlanabilirse arz daha hızlı artabilir" ifadelerini kullandı.

YÜCEL KAYAOĞLU

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Parasını alamayan işçi kamyonları böyle parçaladı
14 Eylül 2021 08:10		 Dram üstüne dram: Eşi boğuldu, kızına kamyonet çarptı
14 Eylül 2021 07:50
O hastane konkordato ilan etmiş
14 Eylül 2021 07:35		 Göle güneş kalkanı: Hem göller kurtulacak hem enerji üretilecek
14 Eylül 2021 07:20
Meteoroloji uyardı: Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor
14 Eylül 2021 06:41		 SpaceX roketi 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek
14 Eylül 2021 03:53
Prof. Dr. Ceyhan: Sayınız da yetmez bilginiz de
13 Eylül 2021 23:22		 Prof. Dr. Alpay Azap isyan etti: Artık yeter
13 Eylül 2021 23:20
İmam koronadan hayatını kaybetti, eşi ve kızı karantinada
13 Eylül 2021 23:08		 Manisa'da 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alındı
13 Eylül 2021 22:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:21 - Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dizi versiyonu yapılıyor: Başrol oyuncuları belli oldu08:20 - Ömer Çelik: Resul Tosun'un ifadelerine katılmıyoruz08:16 - Eski Bakan Yüksel Yalova ADÜ'de dekan oldu08:15 - Şarkıcı Koray Avcı'nın babası hayatını kaybetti08:10 - Parasını alamayan işçi kamyonları böyle parçaladı08:05 - Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı
08:04 - Markalar, şikayet yayınlayan internet sitelerinden dertli07:56 - Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun katıldığı açılışta 'kaçak içki' servisi07:53 - 12 branşta infaz koruma memuru olmaya engel hastalıklar belirlendi07:50 - Dram üstüne dram: Eşi boğuldu, kızına kamyonet çarptı07:41 - Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı07:35 - O hastane konkordato ilan etmiş
07:28 - Okullar açıldı ama defter, kitap rafta kaldı07:20 - Göle güneş kalkanı: Hem göller kurtulacak hem enerji üretilecek07:12 - Tanju Özcan 25 Ekim'de sözlü savunma yapacak07:05 - Kursa gitmek için evden çıkan ve 7 saattir haber alınamayan Batu'dan iyi haber06:59 - Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp kaçtılar
06:50 - Seri üretim için gün sayan TURKOVAC'a uluslararası ilgi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Azami süreyi aşan araştırma görevlisine kötü haber!
Kiralık ev üretilecek: Vergi indirimi ve destek de gündemde
Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı
Meteoroloji uyardı: Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor
Bölüm başkanı ve dekan sıfatları aynı kişide birleşebilir mi?
Okullar açıldı ama defter, kitap rafta kaldı
Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı
O hastane konkordato ilan etmiş
Aşı değil, koronavirüs kalpten öldürüyor
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun katıldığı açılışta 'kaçak içki' servisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arjantin 1
fuhuş operasyonunda veresiye defterinin ele geçirilmesi 3
kumarda kaybeden aşkta kazanırmış 2
börek 2
sezen aksu dinlemek 2
memurlanetten tanıştığı biriyle gerçek hayatta görüşmek 2
karşı cinste mide bulandıran özellikler 1
Japon turistin elazığ'da bıçaklanması 2
aşı deneyimleri 3
gece telefonun çalması 2
SON İLANLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 24 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 2 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam