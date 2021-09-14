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Bakanlık düğmeye bastı: Hallerde fahiş fiyat denetimi

Sebze ve meyve fiyatlarında fahiş fiyat şikayetleri Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Eş zamanlı olarak 9 büyükşehirdeki hallerde denetim yapan müfettişler; müstahsil makbuzlarını, giriş çıkış belgelerini ve faturaları inceledi. Ürünlerin hale giriş ve çıkış fiyatları arasında fahiş fiyat farkı olup olmadığı denetlendi.
14 Eylül 2021 06:32
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Bakanlık düğmeye bastı: Hallerde fahiş fiyat denetimi

Gıda enflasyonunda başrolde yer alan sebze meyve fiyatları cep yakarken, Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve vurgunculuğa karşı harekete geçti. Bakanlık, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti ve tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere 9 büyükşehirde 10 halde denetim gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile gerçekleştirilen denetimler kapsamında, müfettişlerce müstahsil makbuzları, giriş çıkış belgeleri ve faturalar incelendi. Ürünlerin hale giriş ve çıkış fiyatları arasında fahişlik olup olmadığı değerlendirildi.

İNCELEMELER DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilgili denetimler kamu yararı gözetilerek titizlikle ve sürekli olarak devam edeceği belirtildi. İlk etapta İstanbul'da Bayrampaşa ve Ataşehir'in yanı sıra Bursa, Ankara, Aydın, İzmir, Antalya, Adana, Mersin ve Samsun'da denetim gerçekleştirildi. İstanbul'daki denetimler iki koldan yürütülürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde ise bakanlık müfettişlerince 98 iş yerinin mevzuat kontrolü yapılarak, Hal Müdürlüğü'nden bilgi alındı.

GEREĞİNİ YAPMAK İÇİN BURADALAR

Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, 10 büyük toptancı halinde Ticaret Bakanlığının müfettişlerinin hem mevzuat kontrolü hem de perakendedeki yüksek fiyatlara ilişkin denetim yaptıklarını dile getirerek, "Müfettişler, yüksek fiyatlarla ilgili olarak haller ile perakende veya marketler arasında gerçekten yüksek bir fiyat farklılığı olup olmadığını araştırmak ve gereğini yapmak üzere buradalar" dedi. Denetim yapmak üzere gelen müfettişlerin Hal Müdürlüğü ile görüştüklerini aktaran Tavşan, "Zannediyorum bir planlama oluşturacaklar. Hem mevzuat var burada incelenecek hem de esnafla ilgili herhangi bir şey varsa her türlü detaya bakılacak. Burada tabii yalnız sebze meyve değil, tüm gıda ürünleriyle ilgili Ticaret Bakanlığı'nın genel bir incelemesi var" diye konuştu.

DÜŞÜK REKOLTE FİYATLARDA ETKİLİ

Bu tür periyodik denetimler olabileceğini ifade eden Tavşan, "Bir eksiklik varsa o konuyla ilgili ne yapılacağı hususunda karar alındı" dedi. Rekoltenin az olmasından dolayı bu yıl meyve fiyatlarının yüksek olduğunu belirten Tavşan, şunları söyledi: "Rekabet durumunda olduğumuz dış ülkeler Yunanistan, İtalya başta olmak üzere İspanya ve Fransa'da meyve azdı. Son bir iki haftadır biraz daha normale döndü. Üretimden başlayan masraflar da çok fazla, bunu kabul etmeliyiz. Birileri haksız kazanç sağlıyor mu, esas mesele bu."

GÜVENSİZ ÜRÜNE CEZA YAĞDI

Ticaret Bakanlığı, hal denetimlerinin yanı sıra tekstil, mobilya, kırtasiye ve deterjanlar başta olmak üzere çok sayıda ürün grubunun denetimi faaliyetlerini yürütüyor. Bu yıl ağustos itibarıyla deterjan, hava aromatize edici ürün, tekstil, ayakkabı, havuz suyu kimyasalları, mobilya ve oyuncak sektöründe faaliyet gösteren 1877 firmanın 2 bin 152 parti (3 milyon 942 bin 186 adet) ürünü denetlendi. Güvensizliği tespit edilen ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına 20 bin lira ila 500 bin lira idari para cezası uygulanırken bu kapsamda 2021 yılında 1 milyon 73 bin 156 lira idari para cezası verildi.

Yeni Şafak
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