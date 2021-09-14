Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp kaçtılar
|14 Eylül 2021 06:59
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ekrem A., Y.Y. ve İ.Y ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Y.Y ve İ.Y., Ekrem A.'yı önce sopayla öldüresiye dövdü. Ardından iki şüpheli Ekrem A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Daha sonra Y.Y. ve İ.Y. bıçakladıkları Ekrem A.'nın otomobilinin dört lastiğini patlatarak olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yerde yarı baygın halde yatan Ekrem A.'nın yakınları olay yerine geldi. Ekrem A.'nın kız kardeşi, kardeşinin yanına eğilerek ambulans gelene kadar başının ucunda durdu. Sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Ekrem A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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