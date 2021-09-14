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Kursa gitmek için evden çıkan ve 7 saattir haber alınamayan Batu'dan iyi haber
Bursa'da kursa gitmek için evden çıkan Batu Sırmaoğlu'ndan (13) bir daha haber alınamamıştı. Sırmaoğlu 7 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.
|14 Eylül 2021 07:05
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Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesi'nde bulunan kurs merkezine gitmek için evden çıkan Batu Sırmaoğlu kayıplara karıştı. Oğlu Batu Sırmaoğlu'ndan saatlerce haber alamayan aiesi ekiplere haber verdi. Yaklaşık 7 saat haber alınamayan Sırmaoğlu bulundu. Polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edilen Sırmaoğlu'nun ilk söyledikleri "Babaanneme giderim diye metroya bindim, metro duraklarını karıştırınca bir daha da evi bulamadım'' oldu.
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