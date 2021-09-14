Tanju Özcan 25 Ekim'de sözlü savunma yapacak
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından "uyarılması" talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 25 Ekim'de savunma yapacak.
|14 Eylül 2021 07:12
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CHP YDK 25 Ekim'de toplanacak. Toplantıda, "bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı uygunsuz açıklaması" nedeniyle uyarılması istemiyle kurula sevk edilen Özcan'ın durumu görüşülecek.
Milliyet'ten Mehtap Göktemir'in konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Özcan, kendisine henüz bir tebligatın yapılmadığını söyledi. Özcan, savunmasını "sözlü" olarak yapmak istediğini ifade etti.
CHP Disiplin Yönetmeliği uyarınca YDK, incelemeleri belgeler üzerinde yapıyor, gerek görürse tanık dinleyip, delil toplayabiliyor. Gelişen duruma göre kovuşturmanın genişletilmesine karar verebiliyor. YDK'da dört ay içinde karara bağlanmayan disiplin kovuşturması düşüyor.
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