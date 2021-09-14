Okullar açıldı ama defter, kitap rafta kaldı

Hürriyet'ten Zülal Atagün; sektörün nabzını ölçmek için kırtasiye firmalarıyla görüştü.

STOKLAR BİTİNCE FİYATLAR ARTACAK

Hilmi Anıl Arpacıoğlu (İdol Kırtasiye A.Ş.)

Birinci sıkıntı pandeminin başlamasıyla ABD'nin ülkeden boş konteyner çıkışını yasaklaması. Böylelikle konteyner fiyatları arttı. Kırtasiye malzemeleri aslında çok uygun fiyatlı. Ancak yeni düzenlemelerle navlun fiyatları 1500 dolardan 14 bin dolara çıktı yani 7 kat yükseldi. Bu fiyat artışını biz ocak ayından sonra daha fazla hissedeceğiz. Bütün fiyatlarda en az iki kat artış olacak. Çünkü şu an herkesin elinde stok var. Geçen yıl sezonda pek hareketlilik olmadı ürünler elde kaldı. Ancak onlar tükeniyor şu anda. Yılbaşından sonra ucuz ve kalitesiz ürünler raflarda olabilir.

RAFLARDA KÖTÜ MALZEMELER VAR

Engin Çakırbey (Hisar Kırtasiye)

Kırtasiye sektörü uzun zamandır ciddi sıkıntılar içinde. Marketler yasasının gündeme getirilmemiş olması bu sektörün en büyük kanayan yarası. Zincir marketler okul sezonu geldiğinde raflarını kötü ve ucuz kırtasiye malzemeleriyle dolduruyor. Vatandaş bakıyor, nerede ucuz onu tercih ediyor haklı olarak. Bizde ise eski iş hacmimizin dörte biri bile yok. Kitaplar kırtasiyelerin üzerinden alındığından beri bu sektör ciddi yara almaya başladı. Artık kırtasiye ürünü satmayan hiçbir marketin kalmaması da cabası oldu. Geçmişte okulların açılmasından 40 gün önceden işlerimiz açılırdı.

KABUK DEĞİŞTİREN AZ HASAR ALDI

Mustafa Erçelik (Özgün Kitap Kırtasiye):

"COVID-19 salgını sektörümüze inanılmaz bir darbe vurdu. Pandemi dönemini çabuk adapte olanlar en az hasarla atlattı. Bu süreçte kabuk değiştirebilmek önemliydi. Biz kitapların yerine alternatif geliştirdik. Geçen hafta bizim için çok verimli geçti. Şu anda çalışmalarımız son derece hızlı geçiyor. Her şey güzel, sadece zaman bize yetmiyor."