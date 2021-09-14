1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

O hastane konkordato ilan etmiş

Medicine Hospital'e saç ekimi için gelen İbrahim Gül, örnek saç alımı esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiş, işlemi yapan doktor Mehmet Albayrak tutuklanmıştı. Korkunç olayın yaşandığı hastane ile ilgili geçen hafta önemli bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı. Medicine Teknoloji ve Sağlık Yatırımları AŞ'nin konkordato davası açtığı belirlendi.
14 Eylül 2021 07:35
+Aa- Yazdır
O hastane konkordato ilan etmiş

Bundan 20 yıl kadar önce kurulan Medicine Hospital'de bir hafta içinde iki önemli olay yaşandı. Saç ekimi için anılan hastaneye gelen İbrahim Gül, örnek saç alımı esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İşlemi yapan doktor Mehmet Albayrak tutuklanırken, anılan hastane ile ilgili geçen hafta önemli bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Medicine Teknoloji ve Sağlık Yatırımları AŞ'nin konkordato davası açtığı belirlendi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesine göre şirketin borcu 607 milyon lira. Anılan borcun 450 milyon liraya yakın bölümü bankalara. Dava dilekçesine göre şirketin özel bir bankadan Euro cinsinden çektiği kredi, mali sıkıntıya girilmesinde önemli bir etken oldu. Dava dilekçesinde, kurlardaki artışın yanı sıra koronavirüs sürecinin mali yapıyı olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ

Yapılan başvuru sonrası mahkeme, şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet karar verdi. Mahkeme, Dr. Evren Koç, Bağımsız Denetçi Deniz Akkaya Mar ile Muhasebe Uzmanı Figen Mengi Teker'i, geçici konkordato komiseri olarak atadı. Mahkemenin verdiği tedbir kararı ile birlikte, şirket hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. 82 milyon 500 bin TL ödenmiş sermayesi bulunan Medicine Hospital'in yüzde 97 hissesi Yusuf Elgörmüş'e, yüzde 3'ü ise Ramazan Metin'e ait görünüyor.

Öte yandan, Medicine Hospital'in sahibi Dr. Yusuf Elgörmüş 2 yıl önce özel bir üniversite de kurdu. Atlas Üniversitesi ilk öğrencilerini geçen yıl kabul etmişti. Anılan üniversitede ağırlıklı olarak sağlık bilimleri alanında faaliyet gösteren fakültelere bulunuyor.

'ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE DEĞİLİZ'

MEDİCİNE Teknoloji AŞ adına konkordato davasını açan Av. Tahir Keskinkılıç, Hürriyet'in soruları üzerine "Şirket olarak gecikmiş herhangi bir ödememiz yok. Ödeme güçlügü içinde değiliz. Ödemeleri düzenli hale getirmek için bu davayı açtık. Şirketin varlıkları, borç rakamından yüksek. Grubun çatı şirketi olan Medicine Teknoloji, hastanenin de bazı bölümlerini kapsıyor" diye konuştu.
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Parasını alamayan işçi kamyonları böyle parçaladı
14 Eylül 2021 08:10		 Dram üstüne dram: Eşi boğuldu, kızına kamyonet çarptı
14 Eylül 2021 07:50
Göle güneş kalkanı: Hem göller kurtulacak hem enerji üretilecek
14 Eylül 2021 07:20		 Meteoroloji uyardı: Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor
14 Eylül 2021 06:41
Kiralık ev üretilecek: Vergi indirimi ve destek de gündemde
14 Eylül 2021 06:14		 SpaceX roketi 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek
14 Eylül 2021 03:53
Prof. Dr. Ceyhan: Sayınız da yetmez bilginiz de
13 Eylül 2021 23:22		 Prof. Dr. Alpay Azap isyan etti: Artık yeter
13 Eylül 2021 23:20
İmam koronadan hayatını kaybetti, eşi ve kızı karantinada
13 Eylül 2021 23:08		 Manisa'da 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alındı
13 Eylül 2021 22:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:25 - İstanbul'da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü08:22 - İlkokul müdürü, öğrencilerine ayakkabı almak için inşaatta çalışıyor08:21 - Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dizi versiyonu yapılıyor: Başrol oyuncuları belli oldu08:20 - Ömer Çelik: Resul Tosun'un ifadelerine katılmıyoruz08:16 - Eski Bakan Yüksel Yalova ADÜ'de dekan oldu08:15 - Şarkıcı Koray Avcı'nın babası hayatını kaybetti
08:10 - Parasını alamayan işçi kamyonları böyle parçaladı08:05 - Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı08:04 - Markalar, şikayet yayınlayan internet sitelerinden dertli07:56 - Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun katıldığı açılışta 'kaçak içki' servisi07:53 - 12 branşta infaz koruma memuru olmaya engel hastalıklar belirlendi07:50 - Dram üstüne dram: Eşi boğuldu, kızına kamyonet çarptı
07:41 - Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı07:35 - O hastane konkordato ilan etmiş07:28 - Okullar açıldı ama defter, kitap rafta kaldı07:20 - Göle güneş kalkanı: Hem göller kurtulacak hem enerji üretilecek07:12 - Tanju Özcan 25 Ekim'de sözlü savunma yapacak
07:05 - Kursa gitmek için evden çıkan ve 7 saattir haber alınamayan Batu'dan iyi haber
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Azami süreyi aşan araştırma görevlisine kötü haber!
Kiralık ev üretilecek: Vergi indirimi ve destek de gündemde
Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı
Meteoroloji uyardı: Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor
Bölüm başkanı ve dekan sıfatları aynı kişide birleşebilir mi?
Okullar açıldı ama defter, kitap rafta kaldı
Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı
O hastane konkordato ilan etmiş
Aşı değil, koronavirüs kalpten öldürüyor
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun katıldığı açılışta 'kaçak içki' servisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
börek 2
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 1
köpek 1
aşı deneyimleri 3
arjantin 1
mu da gelir mu da geçer 1
fuhuş operasyonunda veresiye defterinin ele geçirilmesi 3
sözlükteki durgunluk 1
memurlanetten tanıştığı biriyle gerçek hayatta görüşmek 2
sezen aksu dinlemek 2
SON İLANLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 24 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 2 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam