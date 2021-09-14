O hastane konkordato ilan etmiş

Bundan 20 yıl kadar önce kurulan Medicine Hospital'de bir hafta içinde iki önemli olay yaşandı. Saç ekimi için anılan hastaneye gelen İbrahim Gül, örnek saç alımı esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İşlemi yapan doktor Mehmet Albayrak tutuklanırken, anılan hastane ile ilgili geçen hafta önemli bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Medicine Teknoloji ve Sağlık Yatırımları AŞ'nin konkordato davası açtığı belirlendi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesine göre şirketin borcu 607 milyon lira. Anılan borcun 450 milyon liraya yakın bölümü bankalara. Dava dilekçesine göre şirketin özel bir bankadan Euro cinsinden çektiği kredi, mali sıkıntıya girilmesinde önemli bir etken oldu. Dava dilekçesinde, kurlardaki artışın yanı sıra koronavirüs sürecinin mali yapıyı olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ

Yapılan başvuru sonrası mahkeme, şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet karar verdi. Mahkeme, Dr. Evren Koç, Bağımsız Denetçi Deniz Akkaya Mar ile Muhasebe Uzmanı Figen Mengi Teker'i, geçici konkordato komiseri olarak atadı. Mahkemenin verdiği tedbir kararı ile birlikte, şirket hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. 82 milyon 500 bin TL ödenmiş sermayesi bulunan Medicine Hospital'in yüzde 97 hissesi Yusuf Elgörmüş'e, yüzde 3'ü ise Ramazan Metin'e ait görünüyor.

Öte yandan, Medicine Hospital'in sahibi Dr. Yusuf Elgörmüş 2 yıl önce özel bir üniversite de kurdu. Atlas Üniversitesi ilk öğrencilerini geçen yıl kabul etmişti. Anılan üniversitede ağırlıklı olarak sağlık bilimleri alanında faaliyet gösteren fakültelere bulunuyor.

'ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE DEĞİLİZ'

MEDİCİNE Teknoloji AŞ adına konkordato davasını açan Av. Tahir Keskinkılıç, Hürriyet'in soruları üzerine "Şirket olarak gecikmiş herhangi bir ödememiz yok. Ödeme güçlügü içinde değiliz. Ödemeleri düzenli hale getirmek için bu davayı açtık. Şirketin varlıkları, borç rakamından yüksek. Grubun çatı şirketi olan Medicine Teknoloji, hastanenin de bazı bölümlerini kapsıyor" diye konuştu.