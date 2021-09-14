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Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı

Bilecik'te belediyeden ihale alan firmanın Belediye Başkanı Semih Şahin'e VIP araç hediye ettiği iddia edildi. Araç, Şahin tarafından kullanılmaya başlanırken, vatandaş büyük tepki gösterdi
14 Eylül 2021 07:41
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Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı

Sabah Gazetesi'nden Tuna Çam'ın haberine göre; Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 2021 model lüks makam aracı kullanmaya başladı. Lüks minibüsün Bilecik Belediyesi'nden yüksek rakamlarla altyapı ihalesi alan firma tarafından hibe edildiği öğrenildi.

Göreve geldiği ilk gün Bilecik'teki Osmanlı eserlerini kaldırarak büyük tepki toplayan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İstanbul Sözleşmesi üzerinden öğretmen ve polislere de hakaret etmiş, vatandaştan büyük tepki almıştı. Ekonomik anlamda da sürekli yalan paylaşımlarla hükümeti hedef alan CHP'li Şahin, lüks bir makam aracına sahipken, 1,5 milyon lira değerinde yeni bir VIP makam aracına binerken görüntülendi.

İHALEYİ ALAN FİRMADAN HİBE!

2021 model lüks minibüste dev plazma TV, internet bağlantısı ve bluetooth, derin donduruculu buzdolabı, deri ve ısıtmalı koltuklar, lüks iç aydınlatma dikkat çekiyor. Satın alınması halinde değeri 1,5 milyon TL olan VIP aracın, kiralanması durumunda ise günlüğüne en az 400 TL, aylığına ise en düşük 10 bin TL ödenmesi gerekiyor. VIP makam aracının Bilecik Belediyesi'nden yüksek rakamlarla altyapı ihalesi alan firmanın hediyesi olduğu belirtiliyor.

Sabah
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