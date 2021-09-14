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Parasını alamayan işçi kamyonları böyle parçaladı

Şırnak'ta kömür ocağında çalışan işçi, ücretini alamayınca kepçeyle iş yerindeki beş kamyonun kabin kısmına zarar verdi.
14 Eylül 2021 08:10
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Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörü Hakan M, iddiaya göre amcası Ömer M'den alacağını istedi. Ücretini alamadığı için sinirlenen Hakan M, ekskavatörle kömür ocağındaki yan yana dizilmiş beş kamyonun kabin kısımlarını ezdi.

AA'nın haberine göre; çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan Hakan M. iş makinesiyle ezdiği araçlarda büyük hasara neden oldu. Olay, çevredeki başka bir işçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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