Parasını alamayan işçi kamyonları böyle parçaladı
Şırnak'ta kömür ocağında çalışan işçi, ücretini alamayınca kepçeyle iş yerindeki beş kamyonun kabin kısmına zarar verdi.
|14 Eylül 2021 08:10
|+Aa- Yazdır
Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörü Hakan M, iddiaya göre amcası Ömer M'den alacağını istedi. Ücretini alamadığı için sinirlenen Hakan M, ekskavatörle kömür ocağındaki yan yana dizilmiş beş kamyonun kabin kısımlarını ezdi.
AA'nın haberine göre; çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan Hakan M. iş makinesiyle ezdiği araçlarda büyük hasara neden oldu. Olay, çevredeki başka bir işçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Dram üstüne dram: Eşi boğuldu, kızına kamyonet çarptı
14 Eylül 2021 07:50
|O hastane konkordato ilan etmiş
14 Eylül 2021 07:35
|Göle güneş kalkanı: Hem göller kurtulacak hem enerji üretilecek
14 Eylül 2021 07:20
|Meteoroloji uyardı: Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor
14 Eylül 2021 06:41
|Kiralık ev üretilecek: Vergi indirimi ve destek de gündemde
14 Eylül 2021 06:14
|SpaceX roketi 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek
14 Eylül 2021 03:53
|Prof. Dr. Ceyhan: Sayınız da yetmez bilginiz de
13 Eylül 2021 23:22
|Prof. Dr. Alpay Azap isyan etti: Artık yeter
13 Eylül 2021 23:20
|İmam koronadan hayatını kaybetti, eşi ve kızı karantinada
13 Eylül 2021 23:08
|Manisa'da 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alındı
13 Eylül 2021 22:22