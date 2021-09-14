Şarkıcı Koray Avcı'nın babası hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın babası hayatını kaybetti. Acı haberini sosyal medya hesabından veren Avcı, cenaze töreni için çiçek göndermek yerine LÖSEV'e bağış yapılmasını istedi.
|14 Eylül 2021 08:15
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31 yaşındaki şarkıcı Koray Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının hayatını kaybettiğini duyurarak cenaze töreni hakkında bilgiler paylaştı.
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Babasının ölümüyle yıkılan şarkıcı, paylaşımında "Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazesi, yarın (14 Eylül Salı) Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.
'ÇİÇEK GÖNDERMEK YERİNE LÖSEV'E BAĞIŞ YAPIN'
Avcı, cenaze töreni için çiçek göndermek isteyen yakınlarına da "Kovid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Başsağlığı dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Çiçek gönderilmesini LÖSEV'e bağış yapılmasını rica ederiz" çağrısında bulundu.
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