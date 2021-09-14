Ömer Çelik: Resul Tosun'un ifadelerine katılmıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası yaptığı konuşmada "Sayın Resul Tosun'un da Engin Özkoç'un da ifadelerine katılmıyoruz. AK Parti'nin laiklik konusuyla ilgili duruşu nettir, tüzüğümüzde vardı." dedi.

'RESUL TOSUN'NUN İFADELERİNE KATILMIYORUZ'

Sözcü Çelik, AK Parti'nin laiklik konusundaki tutumunun net olduğunu belirterek, "Sayın Resul Tosun'un da Engin Özkoç'un da ifadelerine katılmıyoruz. AK Parti'nin laiklik konusuyla ilgili duruşu nettir, tüzüğümüzde vardı. Anayasa'da kalmasını istiyoruz, kesinlikle çıkartılamaz. Laiklik etrafımızdaki coğrafyaya baktığımızda barışı sağlayan bir mekanizma. Bir laiklik prensibinin Anayasa'da korunması gerektiğini düşünüyor. Laikliğin istismarıdır laikçilik. AK Parti iktidara geldiği ilk günden beri Laiklik prensibini güçlü bir şekilde korumuştur" dedi.

Resul Tosun köşe yazısında "İstismarı önlemek için laiklik ilkesi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi ya anayasadan çıkarılmalı ya da istismarı engelleyecek netlikte tarif edilerek yer almalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

FOX MUHABİRİ TOPLANTIYA NEDEN ALINMADI?

Sözcü Çelik, FOX TV muhabirinin basın toplantısına alınmamasıyla ilgili, "Bazılarının takıntılı şekilde ağır ifadeleri olsa da kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Hepiniz buraya gelip katılıyorsunuz. Söz konusu muhabir, 3-4 ayda buraya gelen bir kişidir. Şimdiye kadar hiçbir şekilde engellenmesi söz konusu olmamıştır. Bunu kendisi de ifade ediyor. Bu arkadaşımız uyarıldığında sürekli olarak burada sıkıntı çıkmıştır. FOX yönetimine de bu iletilmiştir. Diğer muhabirlerle hiçbir problem olmamıştır. Bu şahsi bir problemdir. Bu kurumların kuralları var. Buradaki kurallara uyulmasını da isteriz. Kurumsal değil, muhabirin davranışlarına yönelik bir durumdur. Hiçbir şekilde kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Öylesine sıralı yalanlar söyleniyor ki yazık olan tarafsız gazetecilerin emeğine oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'in iddialarını yalanlayarak, "Sözcü'den Deniz Zeyrek de bir yazı yazdı. Baştan aşağı yalan. Ortak bir dostumuz varmış da kendisine bir şey söylemişim de "Ben de bunu diyorum" gibi bir tavra girdi. Benim Kültür ve Turizm Bakanlığım sırasında Devlet Opera ve Balesi ile ilgili yalan bir haber yapıldı. Kendilerine ulaşıp anlattık. Başka bir kanalla yapılan şeyi, tamamen kişiselleştiriyorlar. Bahsedilen şahsın tahammül ettiğimiz davranışlarına tahammül edeceklerini sanmıyorum. FOX ile bir derdimiz yok. Biz hangi sorudan çekinmişiz, çekinecekmişiz? Biz belli sınırlar içinde duruyorsak zannetmesinler ki zaaftır" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN KİTABININ GELİRİ AFAD'A BAĞIŞLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı kitabın gelirinin AFAD'a bağışlanacağını aktaran Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kitabı yayınlandı. Bu kitap ülkemizin siyasi ve çeşitli konulardaki liderlik ettiği konuları anlatıyor. BM'deki çifte standart meselesidir. BM'nin meşruiyet, kapsayıcı sorunları var. Cumhurbaşkanımız BM toplantılarına katıldığında yüksek sesle bunları ifade etti. Veto konusundaki imtiyazın ortadan kalkması gibi konularda bu kitapta sadece eleştirileri değil değerlendirmeleri de okumak mümkün olacaktır. Aslında kurumların giderek işlevsizleştiği dönemin içerisinden geçiyoruz. Bu kitapta Türkiye'nin hangi reform önerilerinde bulunduğu görülecektir. Bu kitaptan gelecek gelir AFAD'a bağışlanacaktır" diye konuştu.