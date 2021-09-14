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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dizi versiyonu yapılıyor: Başrol oyuncuları belli oldu

Çok izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dizi versiyonunun çekileceği öne sürüldü. Müge Anlı'nın programına benzer 'Suçlu' adlı dizinin başrolünde ise Nehir Erdoğan'ın yer alacağı belirtildi.
14 Eylül 2021 08:21
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dizi versiyonu yapılıyor: Başrol oyuncuları belli oldu

Çok yakında Star TV ekranlarında Müge Anlı'nın programına benzer bir dizi çekilecek. Başrol oyuncu Nehir Erdoğan olurken 'Elif' karakterine can verecek oyuncu 'Sessiz Çığlık' adlı televizyon programının sunuculuğunu yapacak.

Medyabaşkent'te yer alan habere göre, Reality Show olarak program sunacak olan Elif, Müge Anlı gibi olacak.

Erkan Petekkaya'nın Ömer isimli emniyet amirini canlandırdığı Suçlu dizisi, Müge Anlı'nın programlarında anlattığına benzer bir cinayet davasını çözmeye çalışan Ömer ile Elif karakterlerini bir araya getirecek.
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