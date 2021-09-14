İstanbul'da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü
İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.
|14 Eylül 2021 08:25
|+Aa- Yazdır
İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Okullarında açılmasıyla birlikte servis araçları ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı. Özellikle D-100 Kadıköy Edirne istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 60'lare ulaştı.
Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'un en uzun isimli camisi: 8 kelimeden oluşuyor
14 Eylül 2021 09:32
|Geçen yıl tükenen kavanoz kapağına bu yıl talep yok
14 Eylül 2021 09:25
|Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat'ta bulundu
14 Eylül 2021 09:17
|Tripolis Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kanalizasyon bulundu
13 Eylül 2021 22:14
|Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattındaki bazı duraklara sefer yapılmadı
13 Eylül 2021 16:52
|Aşı olmadı, virüse yakalanınca böyle seslendi: Çok pişmanım
13 Eylül 2021 15:34
|İstediği ayakkabı alınmayınca evi terk etti
13 Eylül 2021 15:10
|'Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştı' iddiasına inceleme başlatıldı
12 Eylül 2021 20:35
|Olba Antik Kenti'nde M.Ö. 5 bin 500 yılına kadar ulaşıldı
12 Eylül 2021 15:57
|Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor
12 Eylül 2021 13:48