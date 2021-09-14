Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar
|14 Eylül 2021 08:30
|+Aa- Yazdır
Uğur yazısını şöyle devam ettirdi; Ne işe yararsın? Hiç. Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar. Yıllarca iktidar muhalifi olan bir insan kaynakları müdürü dostum, çok ünlü hamburger ekmeği yapan bir fabrikanın başına gelmişti. Bir gün iki saat dert anlattı bana:
"Bırak böyle sözde üniversite mezununu, ilköğretim mezunu adam bile bulamıyorum. Yapacakları tek şey konveyörün başında durup gelen sepetlere paketlenmiş ekmekleri koyup teslim etmek. Asgari ücretten 1000 lira fazla maaş, sigorta, öğle yemeği ve servis. İnanır mısın, geçen iki tanesi geldi, iki ay çalışıp sonra ayrıldılar. Gebze'deki kahvelerden birinde oyun oynarken görmüşler arkadaşlar. Meğer yeni sürüm telefon almak için çalışmışlar..."
Yazının tamamını okumak için tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Parasını alamayan işçi kamyonları böyle parçaladı
14 Eylül 2021 10:10
|Yüksek kiraya formül! Avrupa'da da uygulanıyor
14 Eylül 2021 08:57
|Dram üstüne dram: Eşi boğuldu, kızına kamyonet çarptı
14 Eylül 2021 07:50
|O hastane konkordato ilan etmiş
14 Eylül 2021 07:35
|Göle güneş kalkanı: Hem göller kurtulacak hem enerji üretilecek
14 Eylül 2021 07:20
|Meteoroloji uyardı: Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor
14 Eylül 2021 06:41
|SpaceX roketi 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek
14 Eylül 2021 03:53
|Prof. Dr. Ceyhan: Sayınız da yetmez bilginiz de
13 Eylül 2021 23:22
|Prof. Dr. Alpay Azap isyan etti: Artık yeter
13 Eylül 2021 23:20
|İmam koronadan hayatını kaybetti, eşi ve kızı karantinada
13 Eylül 2021 23:08