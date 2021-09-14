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Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur bugünkü köşesinde yer alan yazısının 'Ama elini sallasan üniversite mezunu' başlıklı bölümünde özel sektörün çalıştıracak işçi bulmadaki zorluğundan bahsetti.
14 Eylül 2021 08:30
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Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar

Uğur yazısını şöyle devam ettirdi; Ne işe yararsın? Hiç. Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar. Yıllarca iktidar muhalifi olan bir insan kaynakları müdürü dostum, çok ünlü hamburger ekmeği yapan bir fabrikanın başına gelmişti. Bir gün iki saat dert anlattı bana:

"Bırak böyle sözde üniversite mezununu, ilköğretim mezunu adam bile bulamıyorum. Yapacakları tek şey konveyörün başında durup gelen sepetlere paketlenmiş ekmekleri koyup teslim etmek. Asgari ücretten 1000 lira fazla maaş, sigorta, öğle yemeği ve servis. İnanır mısın, geçen iki tanesi geldi, iki ay çalışıp sonra ayrıldılar. Gebze'deki kahvelerden birinde oyun oynarken görmüşler arkadaşlar. Meğer yeni sürüm telefon almak için çalışmışlar..."

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Türkiye
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