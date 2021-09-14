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Kaçak proteinle kendi markasını yaptı

Yurtdışından kaçak yollarla getirdiği sıvı, toz ve tablet halindeki proteinleri evinde paketledikten sonra marka etiketi ve son kullanma tarihi yapıştırıp piyasaya süren M.H. gözaltına alındı. M.H.'nin evinde toplam 400 bin liralık protein ele geçti.
14 Eylül 2021 08:40
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Kaçak proteinle kendi markasını yaptı

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Polis ekipleri, İstanbul Bayrampaşa'da bir kişinin yurtdışından getirdiği proteinleri evinde paketleyerek piyasaya sürdüğü yönünde bilgi aldı. Yapılan araştırmada proteinleri piyasaya süren kişinin M.H. olduğu belirlendi ve evine baskın yapıldı. Evden 1704 kutu farklı marka ve miligramda steroid hap, 3 bin 320 marka ve etiketi bulunmayan sıvı dolu ampul, son kullanma ve etiket basma makinesi ele geçti.

400 BİN TL DEĞERİNDE

M.H.'nin yurt dışından sıvı, toz ve tablet halinde getirdiği proteinlere evinde son kullanma ve marka etiketi yapıştırarak bağlantılı olduğu kişiler ve internet üzerinden satışını yaptığı belirlendi. Ele geçen maddelerin 400 bin lira değerinde olduğu belirtilirken, M.H. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

SOKAKTA BİLE SATILIYOR

* Namık Ekin (Emekli sat komandosu ve vücut geliştirme hocası): İyi proteinin bir zararı yok. Peynir altı suyunu toz haline getiriyorlar, içine aroma katıyorlar ve satıyorlar. Büyük firmalar bunu çok iyi yapıyorlar. Merdiven altından alırsan ne olduğunu bilmiyorsun. Sporcular bunları spor hekimi ve beslenme uzmanı eşliğinde kullanmalı. Ürünler mutlaka eczaneden ya da suplement dükkanlarından alınmalı.

KALP VE BÖBREĞE ZARAR

* Dr. Ayça Kaya (İç Hastalıkları Uzmanı): Protein ihtiyacı genel olarak doğal beslenme yoluyla çok kolay bir şekilde karşılanabilir. Günümüzde birçok kişi popüler kültürde pazarlanmaya başlayan protein tozlarını gereksiz kullanmaktadır. Özellikle gençler tarafından çok sık kullanılan protein tozları birçok hastalığa neden oluyor. Böbreklerde büyüme, taş oluşumu, nefrotit gibi hastalıkların yanı sıra kalp yorulmasına veya kalp büyümesine de neden olabilir.
Hürriyet
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