Mahkeme karar verdi: Ankapark atıl kalmaya devam edecek
|14 Eylül 2021 09:07
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Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'in 'Çinliler, Katarlılar istiyor, yılda 10 milyon turist gelecek' diyerek yaptırdığı ve 801 milyon dolar verilerek yapıldıktan sonra kısa sürede kapanan Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devri konusundaki belirsizlik sürüyor. Ankapark'ta her geçen gün hırsızlık olayları ve kamu zararı yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) sözleşmeyi feshetme kararına karşı işletmeci tarafından açılan dava mahkeme tarafından reddedildi.
ABB'nin Ankapark sözleşmesini feshetmesi üzerine işletmeci tarafından açılan davada 5. Sulh Hukuk Mahkemesi sözleşmenin feshi konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesini haklı görmesine rağmen, Ankapark'ın tahliyesi konusundaki tedbir kararını kaldırmadı.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu sürecin telafi edilemez hasarlara yol açtığını, teslim gerçekleşmezse oluşacak kamu zararının her geçen gün milyonlarca lira artarak parkın değerinin bile önüne geçebileceğini belirtiyor.
DENİZ AYHAN
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